Новосибирцев атакуют страховые мошенники

48 из 116 заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении страховых мошенников было подано в первом квартале и 68 заявлений - во втором квартале. Рост заявлений почти в полтора раза во втором квартале связан с тем, что с мошенниками стали активнее бороться, сообщили представители межведомственной рабочей группы по противодействию страховому мошенничеству в Новосибирской области.

Наибольшее количество случаев страхового мошенничества в регионе происходит в сфере автострахования. На втором месте - имущественное страхование, которое становится все более популярным у преступников. На третьем - страхование жизни и здоровья. В каждом квартале страховщики области выявляют несколько десятков случаев махинаций в сфере ОСАГО, примерно четыре - шесть попыток мошенничества в сфере страхования имущества и около двух - четырех преступлений в сфере личного страхования.

Главный совет сибирякам: будьте бдительны!Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирцев осудили за инсценировку похищения груза

Недавно за крупную страховую аферу под суд пошли трое новосибирцев. Они создали юрлицо и от его имени заключили договор на перевозку из Иркутска в Новосибирск дорогостоящего груза, якобы содержащего цветной металл. При этом злоумышленники застраховали утрату груза на крупную сумму. Потом преступники инсценировали похищение «ценного груза» со склада компании-перевозчика, а после этого обратились в полицию и получили постановление о признании их пострадавшими. С этим постановлением на руках мошенники попытались получить с перевозчика груза и со страховой компании возмещение на общую сумму свыше 43 миллионов рублей.

Преступление было раскрыто, и в начале сентября текущего года суд Новосибирска приговорил двух участников аферы к лишению свободы от 3 до 4 лет условно и штрафам в 500 тысяч и 700 тысяч рублей, а третьего - к реальному сроку в 3 года и 10 месяцев и штрафу в 250 тысяч рублей.

- Инсценировка похищения застрахованного имущества - это классика страхового мошенничества. Разумеется, когда такое происходит, первое направление, по которому идет расследование, - проверка, не замешаны ли в преступлении выгодоприобретатели страхового полиса и был ли застрахованный груз на самом деле настолько ценен, как это указано в договоре. Такие инсценировки часто сочетаются с подделкой документов, - прокомментировал этот случай страховой эксперт Игорь Моржаретто.

Как защитить себя от мошенников?

Для совершения преступлений мошенники создают фальшивые сайты-клоны, изображающие официальные сайты страховых компаний, и воруют с их помощью данные банковских карт. Или звонят с помощью перепрограммированной АТС, так что у абонента отображается номер горячей линии действующей страховой компании, представляются сотрудниками страховой и пытаются под любым предлогом выманить данные банковской карты или получить денежный перевод. Защититься от преступников можно.

Приобретать страховой полис безопаснее в офисе страховой компании

В первый раз при покупке страхового полиса лучше прийти в офис страховой компании и попросить специалиста создать для вас личный кабинет. Эта услуга бесплатна. При покупке последующих полисов можно будет пользоваться личным кабинетом.

Нельзя диктовать личную информацию неизвестным лицам по телефону! Мошенники часто предлагают перевести им деньги на электронный кошелек. Официальные страховые компании так не поступают никогда.

А главный совет сибирякам: будьте бдительны!