2018-11-19T07:12:24+03:00
Общество

Распоряжение "О созыве тридцать первой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва"

От 16.11.2018 г. Новосибирск № 310-р
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Совет депутатов города Новосибирска.Совет депутатов города Новосибирска.
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Распоряжение

От 16.11.2018 г. Новосибирск № 310-р

О созыве тридцать первой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва

1. Созвать тридцать первую сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 24 декабря 2018 года в 10.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д. В. Асанцев

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