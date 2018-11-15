От итальянского мороженого до чурчхелы: чем удивит Новосибирский торговый форум

На площадке «Новосибирск Экспоцентра» 21 и 22 ноября состоится торговый форум. В его рамках запланированы международная специализированная выставка продуктов питания «Интерфуд Сибирь», отборочный этап Всероссийского открытого кулинарного чемпионата Chef Ala Russe, а также множество мастер-классов и презентаций.

ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ

Основной площадкой для участников деловой сферы станет пленарное заседание, на котором рассмотрят главные тренды сибирской торговли, проблемы вхождения производителей в крупные супермаркеты, а также поговорят о завоевании рынка за пределами Новосибирской области.

И. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов рассказал, почему подобное мероприятие важно для нашего региона:

- Розничный товарооборот по итогам этого года в регионе будет составлять чуть больше полумиллиарда рублей. За Уралом такие объемы только у красноярцев. Оптовый товарооборот в прошлом году в Новосибирской области превысил триллион рублей, в этом году цифра будет больше, и по этому показателю равных нам за Уралом нет. Сфера торговли стабильно на протяжении нескольких лет дает вклад в валовой региональный продукт порядка 19%. Это сопоставимо с вкладом промышленности.

Среди участников все торговые сети: и региональные, и местные, представляющие мелкую розницу и киоскеров.

На выставке «Интерфуд Сибирь» свою продукцию представят более 140 предприятий. На стендах можно будет увидеть мягкое ремесленное мороженое по итальянским технологиям, натуральный шоколад ручной работы от российских производителей, изготовленный из премиальных сортов какао из разных уголков Латинской Америки, новую чурчхелу и другие интересные продукты.

ДЕСЕРТ ИЗ СВЕКЛЫ

Еще одним ожидаемым событием форума станет отборочный этап кулинарного чемпионата Chef Ala Russe. В нем примут участие команды из Новосибирска, Горно-Алтайска, Белокурихи, Иркутска, Томска, Тюмени, Кызыла.

- В этом году конкурс получает статус международного соревнования, победители нашего этапа отправятся в Москву. Финалисты получат большой денежный приз и смогут пройти обучение в Школе Поля Бокюза в Лионе, - рассказывает руководитель Федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимир Бурковский.

Уже известно, что в этом году участникам предложат приготовить блюда из камчатского краба, индейки, а также десерт из свеклы и тыквы.