Детской супермодели разбили нос в новосибирской школе

Кате Турсуковой из Новосибирска сейчас семь лет, школьница считается одной из самых красивых девочек страны: два года назад она завоевала титул «Детская супермодель России». С тех пор маленькой сибирячке предлагают контракты зарубежные агентства. В феврале Катя должна была ехать в Италию: контракт с агентством как раз переводили на русский язык. А через несколько дней в Новосибирск должны были приехать представители китайского агентства, которые тоже заинтересовались маленькой россиянкой. И вдруг модельная карьера под угрозой: девочке сломали нос в школе №128, куда она ходит в первый класс.

«ОНА УЛЫБАЛАСЬ, ХОТЯ ЕЙ БЫЛО БОЛЬНО»

— У Кати был последний, четвертый урок: не знаю, почему так вышло, но физкультуру у них совместили с занятием у 9 класса, — рассказала «КП»-Новосибирск» Ирина, мама девочки. — Я встречаю дочку после урока, вижу, что у нее опух нос. Она улыбаться старалась: такая вот у дочки выдержка после всех конкурсов, где она участвовала. Хотя ей было больно.

Мама забрала девочку из школы и заметила, что у нее опух нос. Фото:предоставлено Ириной ТУРСУКОВОЙ

Ирина повезла девочку в травмпункт: там у ребенка диагностировали перелом носа.

— Стала дочку расспрашивать, что случилось: она сказала, что ей мяч в нос прилетел. Ребенка после такого удара просто посадили на скамейку, а не повели в медпункт, — возмущена Ирина. — То есть у ребенка перелом, а ей никакой помощи не оказывают.

Учитель после ЧП даже не позвонил маме Кати, девочка так и просидела на лавочке до конца урока.

— Сделали рентген, но из-за сильной опухоли еще не понятно, есть ли смещение после перелома или нет. Если есть, то дочке потребуется операция, восстановление займет много времени. А значит Катя не сможет участвовать в фотосессиях и выходить на сцену, — объясняет Ирина. — Хорошо еще, что мы контракты не успели подписать: иначе неустойка была бы 450 тысяч рублей…

«ДЕТИ ИГРАЛИ В «ХИТРОГО ЛИСА»

В школе №128, где учится Катя, соглашаются, что ребенок получил травму. Но обстоятельства описывают иначе.

— Действительно, в спортзале проходил совмещенный урок: там находились два класса, но с каждым из них был свой учитель, зал поделили на две части, — говорит Михаил Ермолаев, директор школы. — Другие дети рассказывают, что в Катю не прилетал мяч, что она столкнулась во время игры в «Хитрого лиса» с учеником. Поэтому мы создали комиссию, будем выяснять, что произошло.

Теперь из-за сломанного носа контракты школьницы под угрозой. Фото:предоставлено Ириной ТУРСУКОВОЙ

— Зачем вообще было совмещать урок?

— Нам приходится так поступать из-за нехватки помещений…

Теперь в этой ситуации будет разбираться полицейские: после того, как Катя обратилась в травмпункт, медики сразу же сообщили о ЧП в полицию, и в ближайшие дни мама Кати напишет заявление.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Требуйте компенсацию»

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Инесса Рябинина:

— Родителям нужно писать заявление в прокуратуру, чтобы проверили деятельность учебного учреждения: по закону, проводить такие совмещенные уроки — серьезное нарушение. Кроме того, нужно писать заявление в Следственный комитет, поскольку здоровья ребенка причинен вред. А также требовать от школы компенсацию морального вреда и компенсацию за недополученную от сорвавшихся контрактов выгоду.