2018-11-15T07:17:59+03:00
Экономика

Банк ВТБ в Новосибирске проводит День приема монет от населения

С 19 по 24 ноября 2018 года каждый житель города может обменять имеющиеся у него монеты любого номинала на бумажные купюры и получить за это презент от банка ВТБ
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Чтобы продлить активную жизнь монет в денежном обороте, обменяйте их в банке ВТБ на бумажные купюры.Чтобы продлить активную жизнь монет в денежном обороте, обменяйте их в банке ВТБ на бумажные купюры.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Мероприятие проводится по заданию Центрального Банка РФ в целях сбора монет, которые «выпали» из рыночного оборота, осев в копилках граждан.

Сегодня многие предпочитают не носить с собой монеты, они оседают в копилках граждан и исчезают из денежного оборота. Это негативно сказывается на состоянии финансового рынка страны.

Чтобы продлить активную жизнь монет в денежном обороте, обменяйте их в банке ВТБ на бумажные купюры.

При обмене монет:

До 1 000 рублей в качестве поощрения выдается памятная 25-рублевая монета.

От 1 001 рубля – памятная 100-рублевая банкнота.

Поощрительная купюра/монета выдается не сверх суммы клиента, а частично за ее счет. К примеру, Вы принесли 1 000 рублей различными монетами, кассир банка выдаст вам 975 рублей крупными деньгами и плюсом монету номиналом в 25 рублей.

Важно! При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Монеты при сдаче должны быть расфасованы по номиналам.

Прием монет в Новосибирске производится только по адресу:

ул. Фрунзе, 234/1, в помещении розничного филиала банка ВТБ в Новосибирске.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия № 1000.

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