Банк УРАЛСИБ в Новосибирске проведет акцию «Дни приема монет от населения»

В течение пяти дней жители Новосибирска смогут обменять монеты номиналом 1,5,10, 50 копеек и 1 рубль на банкноты и памятные монеты. Сумма обмена должна быть кратной 100 или 150 рублям. Комиссия за обмен монет в рамках акции не взимается.

Сумма кратная 100 рублям обменивается либо на пять памятных монет номиналом 10 рублей из серии «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в городе Красноярске», либо на две памятные монеты номиналом 25 рублей из серии «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России». Остальная сумма при обмене выдается банкнотами или монетами.

Сумма кратная 150 рублям обменивается на памятную банкноту номиналом 100 рублей либо из серии «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России», либо посвящённую городу федерального значения Севастополю и Республике Крым. Остальная сумма при обмене выдается банкнотами или монетами.

Жители Новосибирска смогут обменять монеты номиналом 1,5,10, 50 копеек и 1 рубль на банкноты и памятные монеты.

Обмен монет будет производиться в следующих операционных офисах Новосибирска:

♦ Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске по адресу: Красный проспект, дом 184/1;

♦ Дополнительный офис «Отделение «Академическое» по адресу: проспект Лаврентьева, дом 6;

♦ Дополнительный офис «Отделение «Ленинское» по адресу: улица Блюхера, дом 19.

НАША СПРАВКА:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 479 банкоматов, 527 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.