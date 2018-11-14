2018-11-14T18:56:32+03:00
Происшествия

В Новосибирске арестовали многодетного отца-тирана из-за поездки на ток-шоу к Гордону

Папаша нигде не работал, пил и воровал спиртное из магазинов. А когда приходил домой, устраивал взбучку старшему - четырехлетнему сыну [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Семья из Новосибирска приехала на ток-шоу. Фото: Мужское \ ЖенскоеСемья из Новосибирска приехала на ток-шоу. Фото: Мужское \ Женское
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В Калининском районном суде Новосибирска арестовали семейного тирана - 31-летнего Сергея Дерягина. У мужчины четверо детей - самому младшему нет и годика. Но больше всех от нерадивого папаши доставалась старшему - четырехлетнему Леше. После очередной взбучки мальчик оказался в больнице. Где же была его мама, когда отец лупил ребенка? Оказывается, рядом. Смотрела и не вмешивалась, говорит - боялась.

«ДАЛ ЛЕЩА»

История, может быть, и закончилась бы очередным внушением многодетным родителям (не первый раз в эту квартиру вызывали «Скорую» и полицию). Но тут не выдержали соседи - сняли избитого Лешу на телефон, а потом выложили шокирующие кадры в соцсети.

Фотографии мальчика шокировали социальные сети.

Фотографии мальчика шокировали социальные сети.

Интернет взорвался: как такому извергу доверять детей! Историей заинтересовались журналисты. Пока мальчик лежал в больнице (у Леши оказалось сотрясение мозга, множественные синяки и ссадины), его родители отправились в Москву доказывать стране свою невиновность. В ток-шоу «Мужское/Женское» Дерягин, не особо смущаясь, рассказывал:

- Я выпиваю, ей (супруге. - Ред.) это не нравится. Пришел домой в 6 часов вечера, дал ребенку подзатыльник. Я был пьяный, сильно пьяный. Ну, зашел домой, дал леща. Сказал, что хочу спать. А дети бегают-бегают, «кипишатся». Дерутся между собой. Я Лешу ловлю, даю подзатыльник и на кровать закидываю его.

В Новосибирске арестовали многодетного отца-тирана.Андрей КОПАЛОВ

Закинул - и промахнулся. Ребенок влетел головой то ли в стену, то ли в остов двухъярусной детской кроватки. Увидев разбитую голову ребенка, мамаша догадалась, что нужна помощь: попросила сестру вызвать «Скорую». А врачи сообщили о преступлении полицейским. Те застали дебошира спящим.

- Я был в говно, - не особо подбирает слова Дерягин.

Во время ток-шоу отец мальчика признался: сын ему мешал спать... Фото: Мужское \ Женское

Во время ток-шоу отец мальчика признался: сын ему мешал спать... Фото: Мужское \ Женское

ВОРОВАЛИ И НИГДЕ НЕ РАБОТАЛИ...

Поездка в Москву для папаши стала не минутой славы, а отправной точкой в тюрьму. В СКР возбудили уголовное дело по статье «Истязание». Следователи вышли с ходатайством в суд арестовать папашу.

- Не проживает по месту регистрации, официально не трудоустроен. После совершения преступления выезжал за пределы Новосибирска, может скрыться. По нашей информации, он выезжал в город Москву, - объяснял суду представитель следствия. - Свидетели также негативно характеризуют Дерягина - насилие применялось не только к ребенку, но и к жене и теще.

Прокуратура арест поддержала:

- Статья 117 УК РФ «Истязание» относится к категории тяжких. У мальчика - сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, - говорит Игорь Шадрин, помощник прокурора Калининского района.

Папаша вину так и не признал, считает, что никакого преступления не совершил... Фото: Андрей КОПАЛОВ

Папаша вину так и не признал, считает, что никакого преступления не совершил...Фото: Андрей КОПАЛОВ

А еще оказалось, что папаша судим-пересудим. Привлекался к уголовной ответственности за кражи, мошенничество. Его физиономию знают охранники всех магазинов в округе: воришку не раз ловили на краже спиртного и закуски. Мама детей под стать Дерягину - тоже судима. По сути родители жили на пособие, которое получали за четверых детей, а также на деньги от сдачи дома...

- Он официально в браке не состоит, но у него четверо детей. Он официально не работает, но вместе с тем указывает, что имеются временные заработки. Квартира не благоустроена, там две комнаты, нет обоев, подсудимый спиртным злоупотреблял, не было условия для проживания детей и соответствующего за ними ухода, в том числе и со стороны матери. В итоге дети были изъяты из семьи. Две девочки сейчас в доме ребенка, два мальчика во временном центре содержания «Рассвет», - говорит Игорь Шадрин.

Органам опеки теперь предстоит решить, что делать с такими мамой и папой. Не исключено, что их могут лишить родительских прав. Кстати, на этом настаивает ведущая ток-шоу Юлия Барановская.

- Я не говорю, что в детдоме хорошо, но они там по крайней мере останутся живы, - считает телеведущая.

Мужское / Женское - Папино воспитание. Выпуск от 12.11.2018.

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