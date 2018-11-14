2018-11-14T13:54:21+03:00
Общество

Книга - проводник в мир добра

Девять профильных учреждений Новосибирска получили 16 комплектов иллюстрированных рельефных книг для детей с нарушением зрения [фото, видео]
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Книги для особых читателей представляют собой настоящие арт-объекты.Книги для особых читателей представляют собой настоящие арт-объекты.
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Специальные комплекты книг выпущены фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» при поддержке ПАО «РусГидро». Книги разработаны с помощью психологов и тифлопедагогов и позволяют слабовидящим детям стимулировать остаточное зрение.

Передача книг состоялась 13 ноября 2018 года в Новосибирской областной специальной библиотеке (НОСБ) для незрячих и слабовидящих. Благотворительная акция «Книжки в подарок», приуроченная к Международному дню слепых и Всемирному дню доброты, проводилась по инициативе филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» в рамках благотворительной программы «РусГидро» «Чистая энергия».

Созданные фондом книги не поступают в продажу, а распространяются только бесплатно и адресно.

Созданные фондом книги не поступают в продажу, а распространяются только бесплатно и адресно.

На мероприятии присутствовали представители различных профильных учреждений города: детских садов, школ, реабилитационных центров, а также представители министерства культуры Новосибирской области и мэрии Новосибирска.

Ключевой составляющей открытия мероприятия стало вручение книг для детей с нарушением зрения. Книги для особых читателей представляют собой настоящие арт-объекты. Страницы выполнены из прочного картона, издания дополнены вырубками, движущимися деталями и яркими иллюстрациями. Применение выпуклого контура или барельефа дает ребенку возможность на ощупь определить форму изображенного объекта и почувствовать его детали и поверхность. На страницах книг размещены микрокоды, и, если поднести к ним специальное устройство - «волшебный карандаш» - звучат стихи и музыка, разговаривают персонажи сказок. Благодаря этому дети, которые еще не владеют шрифтом Брайля, могут понять, что написано в книге, - с помощью слуха, осязания и остаточного зрения.

Подарочные наборы, переданные в результате благотворительной акции, включают три различных комплекта книг. В развивающий и обучающий комплекты вошли книги со сказками о животных, музыкальными сказками, наборы изображений для кукольного театра. Третий комплект объединил лучшие издания патриотического характера: «Наша древняя столица», «Гимн России в детских рисунках», сборник стихов «Бородино» и «Зверинец» Б. Пастернака, а также музыкальное приложение, тематические буклеты и фигурки для игр.

Специальные комплекты книг выпущены фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» при поддержке ПАО «РусГидро».

Специальные комплекты книг выпущены фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» при поддержке ПАО «РусГидро».

Первыми смогли оценить красочные книги приглашенные на вручение воспитанники детских садов № 429 «Теремок» и № 312 «Жемчужинка». Сотрудники библиотеки провели с ребятами методическое занятие «Книга - проводник в мир добра» с использованием развивающего набора книг «Сказки о животных» и «Сказки о лисичках». По словам педагогов и юных посетителей библиотеки, такие книги не только интересно читать, но и приятно трогать руками. А если закрыть глаза и потрогать объемные фигурки, то можно представить полную картину происходящего и вообразить, как выглядит, например, лисичка или волк.

Всего в Новосибирске более тысячи детей с различными нарушениями зрения, которые посещают профильные учреждения. Потребность в подобных изданиях растет, так как они помогают детям с особенностями здоровья преодолевать барьеры и познавать мир.

- От лица всего коллектива и читателей библиотеки благодарим ПАО «РусГидро» за такой замечательный подарок. Новые комплекты книг помогут нам организовать интересные занятия для юных читателей с нарушением зрения и создадут дополнительные возможности для познания окружающего мира, - отметила Марина Копысова, заместитель директора Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

Уже более 10 лет (с 2007 года) ПАО «РусГидро» совместно с благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» является участником благотворительной программы «Книжки в подарок». В рамках этой программы фонд, привлекая меценатов и спонсоров, выпускает уникальные тактильные книги, понятные детям с нарушением зрения. Созданные фондом книги не поступают в продажу, а распространяются только бесплатно и адресно.

За время сотрудничества на средства ПАО «РусГидро» издано более тысячи комплектов специализированных книг.

В 2018 году благодаря акции «Книжки в подарок» будет передано 273 комплекта книг в регионах присутствия «РусГидро» от Санкт-Петербурга до Камчатки.

Ключевой составляющей открытия мероприятия стало вручение книг для детей с нарушением зрения.

Ключевой составляющей открытия мероприятия стало вручение книг для детей с нарушением зрения.

НАША СПРАВКА

Для ПАО «РусГидро» социальная ответственность является неотъемлемой и важной частью каждодневной работы. Вот уже несколько лет компания реализует долгосрочную благотворительную программу «Чистая энергия» и принимает активное участие в экономической и социальной жизни регионов присутствия своих объектов. В основу благотворительной программы «Чистая энергия» положена деятельность, направленная на поддержку детей из социально незащищенных семей, профориентацию молодежи, образовательные проекты, развитие массовых видов спорта, экологическое просвещение и работы по благоустройству в городах присутствия компании.

В рамках программы «Чистая энергия» ПАО «РусГидро» в 2018 году Новосибирская ГЭС реализовала благотворительные проекты на сумму 2,5 миллиона рублей.

Книга - проводник в мир добра.Девять профильных учреждений Новосибирска получили 16 комплектов иллюстрированных рельефных книг для детей с нарушением зрения

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