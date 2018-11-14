Книга - проводник в мир добра

Специальные комплекты книг выпущены фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» при поддержке ПАО «РусГидро». Книги разработаны с помощью психологов и тифлопедагогов и позволяют слабовидящим детям стимулировать остаточное зрение.

Передача книг состоялась 13 ноября 2018 года в Новосибирской областной специальной библиотеке (НОСБ) для незрячих и слабовидящих. Благотворительная акция «Книжки в подарок», приуроченная к Международному дню слепых и Всемирному дню доброты, проводилась по инициативе филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» в рамках благотворительной программы «РусГидро» «Чистая энергия».

Созданные фондом книги не поступают в продажу, а распространяются только бесплатно и адресно.

На мероприятии присутствовали представители различных профильных учреждений города: детских садов, школ, реабилитационных центров, а также представители министерства культуры Новосибирской области и мэрии Новосибирска.

Ключевой составляющей открытия мероприятия стало вручение книг для детей с нарушением зрения. Книги для особых читателей представляют собой настоящие арт-объекты. Страницы выполнены из прочного картона, издания дополнены вырубками, движущимися деталями и яркими иллюстрациями. Применение выпуклого контура или барельефа дает ребенку возможность на ощупь определить форму изображенного объекта и почувствовать его детали и поверхность. На страницах книг размещены микрокоды, и, если поднести к ним специальное устройство - «волшебный карандаш» - звучат стихи и музыка, разговаривают персонажи сказок. Благодаря этому дети, которые еще не владеют шрифтом Брайля, могут понять, что написано в книге, - с помощью слуха, осязания и остаточного зрения.

Подарочные наборы, переданные в результате благотворительной акции, включают три различных комплекта книг. В развивающий и обучающий комплекты вошли книги со сказками о животных, музыкальными сказками, наборы изображений для кукольного театра. Третий комплект объединил лучшие издания патриотического характера: «Наша древняя столица», «Гимн России в детских рисунках», сборник стихов «Бородино» и «Зверинец» Б. Пастернака, а также музыкальное приложение, тематические буклеты и фигурки для игр.

Специальные комплекты книг выпущены фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» при поддержке ПАО «РусГидро».

Первыми смогли оценить красочные книги приглашенные на вручение воспитанники детских садов № 429 «Теремок» и № 312 «Жемчужинка». Сотрудники библиотеки провели с ребятами методическое занятие «Книга - проводник в мир добра» с использованием развивающего набора книг «Сказки о животных» и «Сказки о лисичках». По словам педагогов и юных посетителей библиотеки, такие книги не только интересно читать, но и приятно трогать руками. А если закрыть глаза и потрогать объемные фигурки, то можно представить полную картину происходящего и вообразить, как выглядит, например, лисичка или волк.

Всего в Новосибирске более тысячи детей с различными нарушениями зрения, которые посещают профильные учреждения. Потребность в подобных изданиях растет, так как они помогают детям с особенностями здоровья преодолевать барьеры и познавать мир.

- От лица всего коллектива и читателей библиотеки благодарим ПАО «РусГидро» за такой замечательный подарок. Новые комплекты книг помогут нам организовать интересные занятия для юных читателей с нарушением зрения и создадут дополнительные возможности для познания окружающего мира, - отметила Марина Копысова, заместитель директора Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

Уже более 10 лет (с 2007 года) ПАО «РусГидро» совместно с благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» является участником благотворительной программы «Книжки в подарок». В рамках этой программы фонд, привлекая меценатов и спонсоров, выпускает уникальные тактильные книги, понятные детям с нарушением зрения. Созданные фондом книги не поступают в продажу, а распространяются только бесплатно и адресно.

За время сотрудничества на средства ПАО «РусГидро» издано более тысячи комплектов специализированных книг.

В 2018 году благодаря акции «Книжки в подарок» будет передано 273 комплекта книг в регионах присутствия «РусГидро» от Санкт-Петербурга до Камчатки.

Ключевой составляющей открытия мероприятия стало вручение книг для детей с нарушением зрения.

НАША СПРАВКА

Для ПАО «РусГидро» социальная ответственность является неотъемлемой и важной частью каждодневной работы. Вот уже несколько лет компания реализует долгосрочную благотворительную программу «Чистая энергия» и принимает активное участие в экономической и социальной жизни регионов присутствия своих объектов. В основу благотворительной программы «Чистая энергия» положена деятельность, направленная на поддержку детей из социально незащищенных семей, профориентацию молодежи, образовательные проекты, развитие массовых видов спорта, экологическое просвещение и работы по благоустройству в городах присутствия компании.

В рамках программы «Чистая энергия» ПАО «РусГидро» в 2018 году Новосибирская ГЭС реализовала благотворительные проекты на сумму 2,5 миллиона рублей.