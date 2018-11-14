2018-11-14T07:11:29+03:00
Общество

О подвиге сибирского стрелка поставят спектакль

В Новосибирске продолжается акция «Солдатские письма»
Татьяна СОЛОВОВА
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Валентина Ефимовича призвали из Коченевского района. Фото: личный архив.Валентина Ефимовича призвали из Коченевского района. Фото: личный архив.
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Центр патриотического воспитания Новосибирской области начал акцию «Солдатские письма» этим летом. Цель вполне конкретная – у подвига есть имя и они должны сохраниться в истории. И не важно, о чем идет речь – о Великой Отечественной Войне, Афганистане, других горячих точках или просто о «мирной» службе в армии: все солдатские весточки и личные дневники попадут в единый архив.

Это фото сибиряка с его сослуживцами были сделано 10 апреля 1944 года. Фото: личный архив.

Это фото сибиряка с его сослуживцами были сделано 10 апреля 1944 года. Фото: личный архив.

«ДЕД НЕ ЛЮБИЛ ГОВОРИТЬ О ВОЙНЕ»

- Уже сейчас участие в акции приняли жители Новосибирска, Усть-Тарского, Коченевского, Кыштовского районов, - рассказывает Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области. – Мы надеемся, что в 2019 году на основе настоящих писем солдат любительские театральные коллективы поставят спектакли, увидеть которые смогут все желающие.

Одним из героев, о ком рассказали его родные, стал сибиряк Валентин Ефимович Опивалов. Корреспонденты «Комсомолки» связались с его внучатым племянником Кириллом и попросили рассказать о нашем земляке-герое…

- Я деда толком не помню: он умер в 1989 году, когда мне было всего два года, - начал рассказ Кирилл. – Знаю о нем от своей мамы: она говорила, что дедушка не любил вспоминать о войне и почти ничего не рассказывал: слишком тяжело ему было…

«ПОСЛЕ РАНЕНИЯ СТАЛ ВОЗДУШНЫМ СТРЕЛКОМ»

Валентин Ефимович был призван из Коченевского района, сначала был пехотинцем, но после ранения стал… летать на американском бомбардировщике B-25 Митчелл. Наш земляк- герой совершил 123 успешных боевых вылетов, участвовал в боях за Гомель, Киев, Витебск, Нежин, Сеча, Орша, Люблен. Участвовал в освобождении Ленинграда, Будапешта, Кенигсберга, Штеттина, Бреслау, Берлина. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина».

Детей у Валентина Ефимовича не было, но племянники и внуки сохранили его письмо, которое стало настоящей семейной реликвией. Вот как сибиряк писал о себе:

Тот самый бомбардировщик, на котором летал сибиряк. Фото: личный архив.

Тот самый бомбардировщик, на котором летал сибиряк. Фото: личный архив.

«До армии работал учетчиком, счетоводом. В 1939 году (тогда сибиряку был 21 год – прим.авт.) был призван в армию, но только 4 февраля 1940 года отправлен в часть. Служил в 38 стрелковом полку 65 стрелковой дивизии. 23 октября 1941 года выехали на фронт.

7 ноября 1941 года принимал участие в параде в городе Куйбышев на Волге. 8 ноября из Куйбышева отправились на фронт, под город Тихвин Ленинградской области. 19 ноября 1941 во время боевых действий получил ранение. После госпиталей, 12 февраля 1942 года, был комиссован с переосвидетельствованием через 6 месяцев.

25 апреля 1943 года Коченевским РВК мобилизован и направлен в город Ишим Тюменской области на подготовку воздушного стрелка, на самолет ИЛ-2. В августе 1943 года направлен в штаб в Москву, а оттуда – в 4 гвардейскую авиадивизию 13 гвардейского авиаполка. Служил в 13 гвардейском авиаполку с августа 1943 года в составе экипажа командира звена гвардии старшего лейтенанта, а после капитана Журавкова. Демобилизовался в мае 1945 года».

КОНКРЕТНО

Письма с фото вы можете присылать на электронную почту cgpvnso@mail.ru: они будут размещены на сайте www.patriotnso.org. Уточнить всю информацию можно Центре гражданского и патриотического воспитания по телефону (383) 218-18-22.

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