2018-11-13T15:30:31+03:00
Общество

Ветераны спели песни о Новосибирске

В Доме культуры имени М. И. Калинина состоялся районный концерт, посвященный 125-летию города и 85-летию Дзержинского района
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Хоры ветеранов Дзержинского района признались городу в любви.Хоры ветеранов Дзержинского района признались городу в любви.
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БИТВА ХОРОВ «50+»

Зал практически полон, за кулисами готовятся к выступлению ветеранские коллективы, в основном хоры. Это районный отборочный этап общегородского конкурса - его можно назвать кастингом или, говоря русскими словами, - смотром номеров. Несмотря на то, что этап фактически промежуточный: впереди общегородской конкурс, готовились и выкладывались исполнители на все 100 процентов.

- Для участников это большой праздник - встретиться вместе, показать свое творчество. Задача этапа - определить лучших в творческом сезоне, - рассказывает директор Дома культуры Андрей Слободянюк. - На сцене выступают коллективы Дзержинского района - всего 19 номеров: это хоровое пение, выступления ансамблей, художественное слово.

Да, участникам конкурса от 50 и выше, но в таланте «зажечь» зал они дадут фору многим молодым исполнителям.

ВДОХНОВЛЕННЫЕ ГОРОДОМ

Участники конкурса подавали заявки самостоятельно - к выступлению пригласили всех заявившихся. Тематика конкурса задает тон в выборе номеров - большинство из них на патриотическую тематику. Причем это не только общеизвестные песни о Родине - больше всего зрителей радуют произведения местных авторов, именно к ним зал прислушивается особенно чутко, ловит каждое слово. Свое стихотворение о Новосибирске со сцены читает участник поэтического клуба «Привал» Людмила Файсбушевич:

И вот, росою напоен и разрумяненный зарею,

День новый всходит над рекою.

Вот уж поднялся солнца диск.

День добрый, мой Новосибирск!

Песен и стихов, посвященных Новосибирску и Дзержинскому району, хватало: Леонид Лобанов прочитал свое стихотворение «Родной Новосибирск», авторскую песню «Родная Дзержинка» спели Лидия Серажим и вокальный ансамбль «Твое тепло», ансамбль «Огонек» исполнил «Песню о Новосибирске», солистка хора «Радость» Светлана Антонова - композицию «Новосибирские огни».

Определить победителей оказалось делом непростым - члены жюри долго совещались, прежде чем принять решение. Председатель жюри депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Митряшина поблагодарила все коллективы за участие:

- Районный смотр-конкурс ветеранских коллективов стал доброй традицией. Клуб избирателей стоял у истоков этого замечательного всенародного творческого движения: тогда, 20 лет назад, в далеких 2000-х, весь город, все 10 районов пели на фестивалях «Примите радость в подарок». Молодцы, что продолжаете петь, доставляя огромную радость не только себе, но и своим поклонникам! Сегодняшний концерт в очередной раз показал, как многогранны ваши таланты!

Екатерина Митряшина.

Екатерина Митряшина.

Все участники конкурса была отмечены благодарственными письмами, а после официальной, концертной части творческие коллективы переместились в холл, где депутаты организовали для ветеранов дружеское чаепитие.

КОНКРЕТНО

Победителями районного смотра-конкурса признаны:

I место - хор «Радость», музыкальный руководитель А. В. Облап;

II место - хор «Дружба», музыкальный руководитель И. С. Адыбаев;

III место - хор «Ивушка», музыкальный руководитель С. В. Колесников.

Руководитель ансамбля «Твое тепло» Лидия Серажим получила награду за авторскую песню «Моя Дзержинка».

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