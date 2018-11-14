60 лет истории: школа, которую помнят все

Многие из нас вспоминают школьные годы с особым трепетом. Мы помним наше первое сентября и наш последний звонок, наше волнение перед контрольными и радость от полученных оценок. У каждой школы своя, неповторимая история. Она хранит память обо всех учениках, учителях и родителях.

И как замечательно, когда выпускники сохраняют добрые традиции и возвращаются в альма-матер, чтобы вместе вспомнить свое детство и первые шаги во взрослую жизнь.

- Наша школа всегда отличалась особой атмосферой тепла и уюта, - рассказывает Ольга Рублева, исполняющая обязанности директора школы № 117. - Конечно, из наших стен выпустилось много медалистов, наши ученики участвуют в различных конкурсах и олимпиадах, но самое большое значение мы придаем созданию атмосферы, в которой учатся дети, и стараемся сделать ее для них наиболее комфортной.

60 ЛЕТ ИСТОРИИ

9 ноября школе № 117 исполнилось 60 лет. Чтобы отметить это радостное событие, учителя, выпускники, нынешние ученики школы и просто гости праздника собрались в ДК «40 лет ВЛКСМ» на праздничном концерте. В этот день все вспоминали историю 117-й, со сцены звучали теплые слова поздравлений и пожеланий, школьники также не упустили шанс продемонстрировать свои таланты и поздравить любимую школу. Зрители смогли насладиться прекрасным исполнением песен и танцев.

- Эта школа всегда славилась своими традициями, которые бережно хранятся ее выпускниками и учителями, - говорит депутат Совета депутатов города Новосибирска Ирина Путинцева. - Такие праздники имеют особую важность для нас, ведь это возможность собраться всем вместе: ветеранам педагогического труда, учителям, выпускникам разных поколений. Возможность, объединившись, хранить и создавать историю, формировать будущее образования.

Ирина Путинцева.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

- Так как я сама учитель русского языка и литературы, то, представляя сферу образования, стараюсь помогать образовательным учреждениям на своем округе, - добавляет Ирина Путинцева. - В первую очередь - решать самые насущные проблемы, одна из которых - своевременный ремонт. Так, для создания комфортных условий обучения в данной школе в 2019 году будет исполнен наказ отремонтировать спортзал.

Поддержка образовательных учреждений является актуальным вопросом в настоящее время. Активно помогает школам и депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Дамаев. Он старается плотно работать со учебными заведениями Первомайского района:

- Мы стараемся уделять внимание каждой школе, но хотелось бы для этого иметь больше возможностей.

Дмитрий Дамаев.

Образование - невероятная ценность для каждого человека. Ведь именно те знания, которые мы получаем в процессе обучения, формируют наши взгляды на мир, дают нам возможность создавать что-то новое, менять жизнь вокруг себя.