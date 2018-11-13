Школьник авангардист из Новосибирска попал в авангардную экспозицию Третьяковской галереи

В течение года на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» — pokolenie.mts.ru — дети от 11 до 18 лет из всех регионов России могли бесплатно учиться изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео мастер-классов. По итогам образовательной программы участникам предлагалось выполнить задание: создать собственную работу по мотивам произведений одного из основоположников русского авангарда Михаила Ларионова и загрузить ее на сайт проекта «Поколение М».

Из тысяч направленных на конкурс изображений педагоги Третьяковской галереи выбрали 20 лучших художественных работ, которые составили экспозицию «Авангардист Поколения М». Победителями стали ребята разных возрастов из 16 населенных пунктов России: от столицы до небольших городов и сел. В их число вошел новосибирский школьник Даниил Габриелян, воспитанник художественной студии «Зазеркалье» и неоднократный победитель и призер проекта «Поколение М». Работа Даниила «Восход солнца» в числе других будет экспонироваться на протяжении месяца в Новой Третьяковке на Крымском Валу одновременно с выставкой Михаила Ларионова.

Также МТС и Третьяковская галерея в рамках проекта «Поколение М» объявили о старте нового конкурсного сезона, темой которого станет пейзажная живопись. Дети и подростки 11-18 лет поборются за возможность выставить собственные картины в Третьяковской галерее осенью 2019 года одновременно с экспозицией выдающегося русского пейзажиста Василия Поленова. Для участия в конкурсе достаточно загрузить художественные работы на сайт проекта до 31 мая 2019 года.

Работа Даниила «Восход солнца» в числе других будет экспонироваться на протяжении месяца в Новой Третьяковке .

- Цифровые технологии глубоко пронизывают все сферы нашей жизни и выставка «Авангардист Поколения М» тому яркий пример. Используя digital-инструменты, МТС вместе с уважаемой и авторитетнейшей Третьяковской галереей удалось в рамках «Поколения М» создать творческий лифт для талантливых детей, предоставив им равные возможности для обучения и развития вне зависимости от места проживания и социального статуса родителей. Мы видим, как все победители «Поколения М» из Новосибирской области, а их уже более 30 человек, получив в онлайне базу для развития, делают уверенные шаги в профессиональное будущее. Поэтому мы продолжаем партнерство с Третьяковской галереей, нацеленное на качественное использование цифровых технологий для популяризации искусства и творчества на территории нашего региона, — отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

- Мы рады, что с помощью технологичных инструментов МТС можем охватить образовательными программами даже самые удаленные территории России, вовлечь детей и подростков, дать им возможность продемонстрировать свои навыки и быть замеченными. Конечно, каждому из победителей конкурса еще предстоит пройти долгий путь на пути к профессиональному успеху, и мы продолжаем работу с ними. Мы надеемся, что экспозиция «Авангардист Поколения М» и истории победителей проекта вдохновят еще больше ребят развиваться в творчестве, и в будущем сезоне проекта мы получим на конкурс множество художественных работ высокого уровня, — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Реализация совместных образовательных программ «Поколения М» стала основой заключенного в 2017 году соглашения между МТС и Третьяковской галереей. Трехлетнее соглашение охватывает проекты, реализуемые с использованием современных цифровых технологий и направленные на творческое развитие детей и подростков в регионах России.

Победителями стали ребята разных возрастов из 16 населенных пунктов России: от столицы до небольших городов и сел.

НАША СПРАВКА

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 16 миллионов рублей, которые направлены на 49 детских операций.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.

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