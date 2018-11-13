2018-11-13T10:32:42+03:00
Общество

МТС упрощает жизнь водителям такси: рассказываем какие преимущества получат таксисты с новым тарифом МТС

МТС запустил в Новосибирске специальный тариф - комплект МТС Такси, который учитывает потребности в пользовании цифровыми сервисами водителей и пассажиров такси
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Тарифное решение учитывает активные коммуникации водителя с пассажирами, использование приложений для приема и обработки заказов, а также возможность создания точки доступа Wi-Fi в салоне автомобиля и просмотр полного набора из 44 ТВ каналов на смартфоне или планшете.Тарифное решение учитывает активные коммуникации водителя с пассажирами, использование приложений для приема и обработки заказов, а также возможность создания точки доступа Wi-Fi в салоне автомобиля и просмотр полного набора из 44 ТВ каналов на смартфоне или планшете.
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Комплект МТС Такси разработан на основе аналитики обезличенных данных пользования интернет-сервисами и голосовыми услугами более 150 тысяч водителей такси и автомобилистов со сходным профилем вождения в крупнейших городах России. Продукт состоит из двух sim-карт, которые обеспечивают комфортное пользование цифровыми и мультимедийными сервисами для водителя и пассажиров. Тарифное решение учитывает не только активные коммуникации водителя с пассажирами, которые являются абонентами разных операторов, но и использование приложений для приема и обработки заказов, а также возможность создания точки доступа Wi-Fi в салоне автомобиля и просмотр полного набора из 44 ТВ каналов на смартфоне или планшете.

Комплект МТС Такси включает:

• безлимитный интернет на основном номере – его можно использовать для навигации, соцсетей, музыкального и видео стриминга и мессенджеров;

• возможность ежемесячно раздавать интернет на телефон или планшет – для этого в комплекте предусмотрена вторая sim -карта, на нее можно раздать до 30 ГБ трафика в месяц, которые будут стоить всего 50 рублей;

• мобильное телевидение: 44 канала, которые можно смотреть на смартфоне или планшете, два месяца просмотра будут бесплатными, затем стоимость составит 50 рублей в месяц;

• выгодные звонки в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Монголия, Армения, Украина, Китай, Вьетнам и Южная Корея.

Получить специальный комплект для таксистов можно в магазинах Розничной сети МТС в Новосибирске и еще 11 городах России – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток.

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