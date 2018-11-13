Чиновник ушел, но дело его живет

Возмутившее общественность строительство бизнес-центра возле лицея № 22 «Надежда Сибири» заморожено, но может быть вскоре возобновлено. Застройщик добивается своего через суд. Возможно, эта «игра» согласована с чиновниками.

18 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил начальника Управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Анатолия Мотыгу, руководившего УАСИ 15 лет. Многоопытный чиновник был отправлен на пенсию в разгар скандала из-за разрешенной им стройки возле лицея № 22. Площадку под 9-этажный бизнес-центр в тихом месте на улице Советской расчистили, уничтожив сквер. Конфигурация участка такова, что строительная техника будет ездить по школьной территории. И это уже не первый раз, когда застройщик вторгается на землю лицея. В 2013 году школьная спортплощадка исчезла под многоуровневой парковкой.

История «освоения» земли вокруг одной из старейших школ города тянется с 2008 года. Как обычно, проект затевался «во благо». За право построить парковку с бизнес-центром инвестор обещал подарить лицею новый спортзал. Но пока школа и жители окрестностей терпят лишь неудобства.

Получить права на участок в тихом центре под точечную застройку - задача не из простых, особенно если речь идет практически о заходе на школьную территорию. Да еще на какую! «Надежда Сибири» связана с жизнью нескольких поколений семьи Виктора Толоконского, который был губернатором тогда, когда решался вопрос о согласовании строительства. Общеизвестно, насколько трепетно Виктор Александрович относился к градостроительной политике в центре Новосибирска, поэтому трудно представить, что вопрос по бизнес-центру возле лицея решался без его ведома.

Инвестпроект местные СМИ связывают с влиятельным в свое время бизнесменом Евгением Богорадом. Он контролировал ОАО «Новосибирскгеология», офис которого - через дорогу от лицея № 22. В 2006 году бизнесмен возглавил филиал крупного федерального предприятия «ФТ-Центр», а в 2008 году стал заместителем директора этого ФГУП и переехал в Москву. Уже в 2009 году карьера Богорада рухнула. После того, как Росимущество проверило новосибирский филиал «ФТ-Центра», по факту деятельности бизнесмена и его родственников, которых он устроил на руководящие должности, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму 250 миллионов рублей. Обвиняемыми стали семь человек, включая сестру и племянника Богорада. Сам же он уехал в США, затем в Израиль и скрывался от следствия восемь лет.

В 2014 году Богорад сменил имя - стал Элсамехом Рами и получил израильский паспорт. А в январе 2017 года как ни в чем не бывало вернулся в Новосибирск и сдался полиции. Его обвинили в мошенничестве на сумму 236 миллионов рублей и в попытке присвоить еще 138 миллионов. Дело рассматривает Центральный районный суд. Богорад ходит на заседания свободно. Несмотря на то, что обвиняемый восемь лет провел в бегах, следствие и прокуратура не стали ограничивать свободу его перемещения. Покладистость правоохранительной системы обещает скорый возврат бизнесмена к делам.

Работавший в подчинении Богорада Андрей Кунгурцев сейчас руководит компанией «АльянсСтрой», предпринимающей новую попытку возвести бизнес-центр возле лицея № 22. После бурного возмущения родителей школьников и жильцов соседних домов власти остановили работы и демонтировали ограждение стройплощадки. Но на прошлой неделе стало известно, что «АльянсСтрой» обратился в суд с требованием отменить распоряжение мэра о приостановке строительства.

Юристы считают шансы застройщика высокими. У «АльянсСтроя» на руках разрешение, подписанное бывшим начальником УАСИ Мотыгой. Мэр уволил оскандалившегося чиновника, но не спешит назначать преемника. Обязанности начальника инспекции исполняет Евгений Улитко, много лет работавший заместителем Мотыги. Авторитет бывшего начальника по-прежнему очень высок, работники управления поддерживают его начинания. И мало кто из чиновников удивится, если суд подтвердит правоту застройщика. Мэру останется развести руками. Серьезная ревизия проектов, способная изменить ситуацию в градостроительстве, будет возможна после появления в УАСИ нового, независимого руководителя. Назначать его не торопятся, показывая тем самым, что городскую власть нынешняя ситуация устраивает, а общественность как-нибудь со временем должна будет успокоиться. Но судя по октябрьскому резонансу вокруг лицея № 22, здесь чиновники могут просчитаться.