Как купить свою квартиру в Новосибирске и выбрать правильную ипотеку?

- Ни разу не сталкивался с квартирным вопросом, но планирую в ближайшем будущем брать ипотеку. С чего начать?

- На мой взгляд, «первый шаг» в сторону ипотеки должен начинаться с посещения банка, консультации и заполнения анкеты. Это все бесплатно и ни к чему не обязывает. Зато вы узнаете максимальную сумму кредита, которая вам доступна, размер предполагаемого ежемесячного платежа по ипотеке, а также получите список всех документов, которые потребуются для сделки.

- Мы подходим под условия новой госпрограммы «Детская ипотека». Хотим взять ипотеку по ставке 6% годовых, но доходы пока невелики, я в декрете, нам помогают родители - мои и мужа. Как быть?

- Вы можете выбрать банк, который разрешает привлечь созаемщиков, например, родителей, братьев или сестер. В этом случае при рассмотрении заявки на кредит будет учитываться совокупный доход.

- Что выгоднее с точки зрения комфортной жизни - дешевая квартира на условиях ипотеки подальше от центра и места работы или более дорогая, но поближе?

- Я считаю, что дорога до работы не должна превышать 1 час. Если больше, то стоит потратиться на более дорогую квартиру с более удачным расположением. Кроме того, квартира вдали от центра обычно подразумевает необходимость покупки машины, а это означает дополнительные расходы на страховку, бензин, ТО.

- Что лучше с точки зрения экономии - покупать квартиру в новостройке с отделкой или без?

- Квартиры в домах экономкласса и эконом-плюс сдаются с отделкой под ключ - ламинат, плитка, обои, сантехника, электрика, межкомнатные и входные двери. Как правило, стоимость такого ремонта составляет 10 - 15% от стоимости квартиры. Это выгодно для покупателя, потому что застройщик приобретает стройматериалы по очень низким ценам, недоступным обычному розничному потребителю. То же самое касается и привлечения рабочей силы. Минус такой отделки - отсутствие индивидуальности. С другой стороны, отделка обычно выполняется в нейтральных тонах. И еще следует помнить о том, что в первую пару лет многие дома переживают усадку. В результате часто приходится обновлять штукатурку, переклеивать обои. Так что вкладываться сразу в ремонт по своему вкусу стоит едва ли.

- Правда ли, что для заявки на ипотеку надо собрать горы документов?

- Банки со специализацией на жилищных займах порой предлагают программы, которые позволяют взять ипотеку только по паспорту, а стандартный пакет документов включает в себя паспорт, анкету, справку о доходах и копию трудовой книжки.

- На какой срок выгоднее брать ипотеку и с каким первоначальным взносом?

- Мой совет: берите ипотеку на максимально больший срок. В этом случае ваш ежемесячный платеж будет меньше. Если доходы позволят, то вы сможете погашать кредит досрочно и таким образом сокращать размер итоговой переплаты по кредиту. При этом при досрочном погашении идет перерасчет, и сумма ежемесячного платежа сокращается. А если возникнут дополнительные расходы или финансовые затруднения, то сможете вносить только обязательный платеж.

Раньше больший размер первоначального взноса позволял получить более низкую ставку по ипотеке. Сегодня такой дифференциации в большинстве банков нет. Вы можете внести и 20% от стоимости квартиры, и 70% - ставка будет одинаковая. А раз так, то стоит подумать, не отложить ли часть денег из первоначального взноса на ремонт, мебель, бытовую технику, даже на путешествие или автомобиль. Ведь ставка по ипотеке все равно гораздо ниже потребительского кредита. Кстати, наша статистика подтверждает выгодность такого варианта. Средняя сумма первоначального взноса в Новосибирске за год снизилась - с 39 до 36% от стоимости квартиры.

- Квартира куплена на условиях ипотеки, платить еще 10 лет из 20, но я хочу продать ее и с помощью нового ипотечного кредита купить квартиру побольше - родился второй малыш, семья требует расширения! Это реально?

- Да, вы можете продать квартиру, купленную на условиях ипотеки, получив на это согласие банка. Как правило, банки без проблем дают разрешение. Кроме того, если раньше было затруднительно продать залоговое жилье, так как банки не выдавали ипотеку на покупку таких объектов, то сейчас таких проблем нет. В ряде банков, которые специализируются на ипотеке, можно приобрети на условиях ипотеки квартиру, находящуюся под обременением в другом банке. Это очень востребованные программы, и условия по ним практически не отличаются от стандартных.

- Какое жилье лучше для покупки на условиях ипотеки - новостройка или вторичка?

- Если у вас еще нет собственного жилья, то, скорее всего, вам больше подойдет квартира в готовом доме. В нее можно заехать практически сразу после сделки. Плюс новостройки - это жилье с чистого листа: новый микрорайон, новые современные коммуникации без «амортизации». Недостаток только в том, что обычно приходится ждать несколько месяцев, а то и год-другой до вручения ключей. А в это время тоже надо где-то жить. Если вы арендуете жилье, то одновременно платить за съем и за кредит очень тяжело. Также при покупке жилья в новостройке надо предусмотреть деньги и время на ремонт и обстановку, даже если речь идет о квартире с отделкой под ключ.

- Будут ли ставки по ипотеке ниже?

- Сейчас тренд на повышение ипотечных ставок. Если вы раздумываете, покупать квартиру или нет, и первоначальный взнос у вас есть, то стоит поторопиться. Во-первых, условия ипотеки пока все равно остаются комфортными. Но чем дальше, тем выше риск, что ставки еще вырастут. Во-вторых, цены на жилую недвижимость тоже повышаются. Предпосылок для стагнации и тем более снижения цен на жилье пока нет.

Кроме того, сейчас большинство банков предлагают программу рефинансирования ипотеки. Если тренд развернется и ставки пойдут вниз, вы сможете воспользоваться этим и улучшить условия по кредиту.

- У меня «серая» зарплата, официальная часть - всего 12 тысяч рублей, весь доход - чуть более 37 тысяч рублей. Получится ли взять ипотеку?

- Многие кредитные организации в качестве подтверждения дохода принимают справки по форме банка. Ваша заработная плата - вполне «в рынке» и даже чуть выше, потому что в 2018 году средний ежемесячный доход жителя Новосибирской области - 34,5 тысячи рублей. Кроме того, вы можете привлечь одного или нескольких созаемщиков, банк учтет их доходы. Для начала советую обратиться в банк со специализацией на ипотеке, заполнить анкету и узнать максимальную доступную сумму кредита. После этого вы сможете подбирать себе жилье.

- Я плачу ипотеку больше года. Можно ли отказаться от договора страхования жизни и здоровья?

- Отказаться от страхования жизни и здоровья можно как на этапе заключения сделки, так и при очередной пролонгации договора страхования. Однако надо учитывать, что большинство банков при отказе от страхования жизни предусматривают в рамках подписанного заемщиком договора повышение ставки по кредиту на несколько процентных пунктов. Соответственно, это может привести к увеличению ежемесячного платежа на несколько тысяч рублей, и экономия на страховке окажется совершенно невыгодной. Я бы посоветовал заемщикам не отказываться от страхования жизни: полис в трудной ситуации оказывается очень полезен. Также отмечу, что количество страховых случаев в Новосибирской области отнюдь не уменьшилось за последнее время.

- Возможно ли взять ипотеку, не имея гражданства РФ, а только вид на жительство?

- Если у человека есть только вид на жительство и он является иностранным гражданином - резидентом РФ, то это противоречит стандартному условию большинства банков: заемщик должен быть гражданином РФ. Однако мы можем рассмотреть заявку на ипотеку от заемщика - иностранного гражданина в индивидуальном порядке.

- Как заранее узнать, какую сумму по ипотеке мне даст банк?

- Заполните заявку на ипотеку в офисе или на сайте. Это бесплатно и ни к чему не обязывает. Вам сообщат максимальную сумму кредита и размер ежемесячного платежа.

- Банков, которые выдают ипотеку, много. Какой предпочесть?

- Советую сразу выбирать среди кредитных организаций из топ-10 по ипотеке. Больше шансов, что именно они предложат вам оптимальные ставки, гибкие условия, бонусы от застройщиков и, если соответствуете требованиям, предложат оформить кредит по госпрограмме.

Обратите внимание, насколько технологичен банк, умеет ли он работать с ипотекой дистанционно. Например, некоторые кредитные организации используют цифровые платформы - заявки на ипотеку отправляются прямо из офисов застройщика или риелтора в режиме онлайн. Оформить кредит в этом случае вы сможете не за 3 - 4 дня или неделю, а всего за 30 минут, практически сразу после осмотра квартиры. Согласитесь, в условиях роста цен на жилье и ставок скорость имеет особую ценность.

Стоит заранее выяснить, насколько функциональны мобильный банк и интернет-банк, есть ли, к примеру, возможность провести частичное досрочное погашение кредита онлайн, оформить налоговый и ипотечный вычет. Ипотека - история на несколько лет, так что комфорт в обслуживании важен.