«Продаю дружбу в соцсетях за 150 рублей»: Победитель популярной игры «Клевер» нашел необычный способ заработка

Игра «Клевер» - это популярное мобильное приложение, которое придумал Иван Ургант. Появилось оно весной, а сейчас уже десятки тысяч человек ежедневно ждут, когда на сотовый придет уведомление о начале игры. Устанавливаешь «Клевер» на телефон и дважды в сутки по будням (а в выходные - раз в день) в режиме онлайн отвечаешь на вопросы ведущего.

Всего таких вопросов 12, и к каждому дается три варианта ответов. На размышление над каждым вопросом дается 10 секунд. Все счастливчики, которые дошли до финала и не ошиблись, делят выигрыш (от 50 до 150 тысяч рублей, в зависимости от дня игры) между собой.

А еще в «Клевере» есть опция: можно видеть, как отвечают игроки, которые есть у тебя в друзьях в соцсети «ВКонтакте». И это ох как помогает, если товарищ куда лучше тебя разбирается в истории и точно знает, что, например, Версаль изначально был охотничьим домиком короля Людовика XIII (такие вопросы в «Клевере», между прочим, тоже есть ). Благодаря этой опции у самых удачливых игроков появился необычный способ заработка: люди готовы платить умникам, чтобы быть у них в друзьях в соцсетях. И на такой «дружбе» зарабатывает и 26-летний новосибирец Яков Шерешевский.

Объявление о «продаже дружбы» Яков разместил на своей странице.Фото: СОЦСЕТИ

«СНАЧАЛА ОТНЕКИВАЛСЯ ОТ ДРУЖБЫ»

На страничку сибиряка народ стучится неспроста: именно Яков в одной из игр за раз выиграл 100 тысяч рублей. Согласитесь, видеть, как отвечает такой человек, считай, прямой путь к победе.

- Когда ко мне после победы стали стучаться в друзья люди со всех уголков страны, я сначала отнекивался. А потом один из моих друзей подсказал, что если они так хотят видеть мои ответы, то можно дать им такую возможность, - объясняет Яков. - Тем более что правилами «Клевера» это не запрещено.

Свою «дружбу» сибиряк продает недорого: всего за 150 рублей. И желающих записаться к нему в товарищи нашлосьнесколько сотен человек.

- Добавляю в друзья не всех. У меня есть несколько критериев, по которым я решаю, принимать предложение о "дружбе в соцсетях" или нет. Но "работать" со всеми подряд это не про меня, - объясняет свой подход Яков.

А еще сибиряк сразу предупреждает: может отправить в бан, если кто-то эту «дружбу» попробует перепродать.

- Также говорю, что я не робот и тоже могу быть не прав. И если кто-то точно знает ответ на вопрос, а я ошибаюсь, то не нужно отвечать так же, как я, - честно говорит Яков. - И требую не писать ответы в общий чат в течение 10 секунд ответа на вопрос.

«ЕЩЕ НИ РАЗУ НЕ ВЫИГРЫВАЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ»

А вот тут Яков скромничает: бывает, что он выигрывает по два раза в день. На его странице десятки скринов и комментариев с благодарностью от выигравших онлайн-друзей.

- Вторая победа за сегодня! Спасибо, - благодарят одни.

- Обязательно нужно повторить! - пишут другие.

Яков уверяет: победам другим только радуется!

- Но моя команда не одна: я знаю человека, у которого в друзьях более 600 игроков, и еще с десяток тех, у кого более сотни.

- Но ведь выигрыш делится на всех победителей. Вам не жалко? - интересуемся мы.

- Во-первых, ни разу не было такого, чтобы играли все: у одного проблемы с интернетом, у другого нет времени, - объясняет Яков. - Во - вторых, кто-то уже во время игры не успевает ответить вслед за мной. Так что до финала доходят немногие.

Вот такой заработок на «дружбе»: и игрокам помогаешь, и сам внакладе не остаешься. Сплошная выгода!