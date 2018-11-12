В Новосибирске арестован 64-летний жрец секты Свидетели Иеговы

В Новосибирске взят под арест местный лидер запрещенной в России секты Свидетели Иеговы. Эту организацию Верховный суд признал экстремистской еще год назад. Литература иеговистов попала под запрет намного раньше: в основном речь шла о журналах «Пробудитесь!» и «Сторожевая башня». Однако, адептов суды не останавливают. Раньше они собирались на улице Ружейной в так называемом «Зале царств». А после решения Верховного суда сменили «прописку» на подпольную.

— После запрета 64-летний мужчина перенес все собрания секты к себе в квартиру в Ленинском районе, собирались там около 15 человек, — рассказал «КП» источник в силовых структурах. — То есть сектанты продолжали смотреть запрещенные видеоролики, читать экстремистские журналы... Все это было найдено во время обыска.

Журналы «Пробудитесь!» и «Сторожевая башня» издавались в России с 1990-х годов. Фото: www.ansobor.ru

Не всем понятно, что там такого экстремистского могли читать любители Библии. Но если вникнуть в суть религиозного учения, получается, что оно просто опасно, особенно для детей. Так, иеговисты отказываются от переливания крови и вообще от услуг современной медицины. Как пример, в новосибирском городке Бердске мама написала отказ от прививки гамма-глобулином, когда ее ребенка укусил клещ. Аргумент железный: «Бог против».

А в Новосибирске родительница тяжело болеющей четырехлетней девочки запретила делать ей операцию. Да что там операцию, даже резус-фактор дочки запретила определять... Выходит, дети становятся заложниками веры родителей. Есть и совсем печальные случаи: в Ханты-Мансийске пятилетний мальчик умер из-за того, что мама отказалась от переливания крови сыну. Суд тогда приговорил женщину к штрафу в пять тысяч рублей, судили по редкой уголовной статье «оставление в опасности».

«Многие нашли там свой аналог партии» - эксперт рассказал о секте «Свидетели Иеговы». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Вера не позволяет сектантам в том числе служить в армии и вообще как-либо помогать своему государству во время войны. Еще нельзя участвовать в выборах, нельзя приветствовать свой флаг, главу государства и другие национальные ценности.

— Надо понимать, что, когда придет час икс — испытание в виде, например, войны, эти люди рядом с нами стоять не будут, — говорит Олег Заев, сотрудник Информационно-консультационного центра по вопросам сектантства при соборе во имя Александра Невского. — И в данном случае этот пацифизм — очевидное зло, которое пустит врага и разрешит ему бесчинствовать.