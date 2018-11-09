«С физикой она не дружила»: в Новосибирске прокуратура заставила школу выдать медаль ученице с тройками

В Новосибирске прокуратура заинтересовалась школьными оценками. Началось с письменной жалобы от мужчины, мол, в школе № 194 не всем отличникам раздали медали.

- Этот человек не родственник ученицы - просто неравнодушный гражданин. Началась проверка, и оказалось, что действительно одной девочке, несмотря на годовые пятерки, выдали обычный аттестат о среднем общем образовании. Медаль девочка не получила, аттестат об окончании школы с отличием - тоже, - рассказала «КП» - Новосибирск» старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Марина Кабакова.

Учителя объяснили: у школьницы были проблемы с физикой, иногда получала тройки.

- С физикой она не дружила. У нее были тройки, но даже не в четверти, а просто в журнале. Она потом их исправляла, и итоговая оценка все равно была отлично, - продолжает Кабакова. - В школе решили, раз в журнале есть тройки, то медаль не положена.

Преподаватели ссылались на внутреннее положение о выдаче аттестатов, подписанное директором. Но оно, оказывается, противоречит федеральному закону.

- В положении, например, было сказано: чтобы получить аттестат об отличии, ребенок должен участвовать во всероссийских олимпиадах и не только. Но такого требования быть не должно, - говорит Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора Новосибирской области.

Директора школы за такую вольность теперь могут привлечь к дисциплинарной ответственности, то есть объявить выговор. А что касается девочки, то ей наконец-то передали аттестат о среднем общем образовании с отличием, а также медаль «За особые успехи в учении».

- Сибирячка поступила в мединститут, учится на платном. Даже если бы у нее была медаль, у нее все равно не хватило бы немного баллов поступить на бюджет. Но все-таки теперь у студентки больше шансов перевестись, если она закроет сессию на отлично, - добавили в прокуратуре.