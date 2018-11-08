Новосибирские коммунальщики - об уборке снега: «Что мы сделаем? У нас по 100 заявок в день!»
«НА ОСТАНОВКУ ПРИХОДИТСЯ ВЗБИРАТЬСЯ, БУДТО ТЫ СКАЛОЛАЗ»
С приходом холодов и метелей соцсети превратились в книгу жалоб для погрязших в сугробах и колеях сибиряков. Жалуются горожане не только виртуально - многие обращаются в редакцию «Комсомолки» и, не стесняясь в выражениях, рассказывают о том, что путь на работу превратился в настоящую полосу препятствий.
- На улице Есенина дорогу не чистят от слова «совсем» и даже песком не посыпают. Просто корка льда! А дома находятся в низине. И на остановку идти приходится - даже не идти, а взбираться, - будто ты скалолаз, - рассказывает наша читательница Александра.
- На улицах А. Лежена, Фрунзе и Кошурникова с каждым днем полосы для движения автомобилей при двухстороннем движении сужаются, потому что машины собирают снег колесами и разносят его по проезжей части, - возмущается Елена Сергеева. - В результате он замерзает, и глыбы около поребриков не оставляют автомобилистам шанса проехать по ровному асфальту. Пешеходные дорожки тоже в буераках и сугробах.
- Тротуары на площади Кирова, остановка «Горская» в отвратительном состоянии. Как слой льда образовался во вторник из-за мокрого снега, так он до сих пор и лежит. Сегодня утром видел, как старушка передвигалась чуть ли не на коленках, чтоб не упасть, - негодует Сергей Рыков.
Есть у сибиряков нарекания и к остановке «Гурьевская» в Октябрьском районе: там пассажирам приходится пробираться через снежно-ледовый вал.
Конечно, страдают не только пешеходы, но и автомобилисты.
- На участке от Пашинского переезда до улицы Тайгинской большая колея на дороге осталась еще с прошлой весны, и сейчас ездить там невозможно. На этой неделе были ужасные пробки: не могли выехать из города 3,5 часа, потому что машины выбрасывало на обочину, - поделился наш читатель Евгений.
Та самая остановка «Гурьевская», на которой пассажиров ждет снежная «полоса препятствий»Фото: Андрей КОПАЛОВ
«ВЕСЬ ГОРОД ЗАСЫПАЛО»
Со всеми этими жалобами мы решили обратиться к коммунальщикам, которые и отвечают за уборку снега и наледи.
Начали мы с ДЭУ № 4, в ведомстве которого находятся дороги в Кировском районе. Жалуемся им на тротуары на площади Кирова и остановку «Горскую».
- Поняла, записала, - четко ответила диспетчер.
- А когда вы там всю наледь уберете?
- Площадь Кирова сегодня специальной смесью засыплем, чтобы наледь немного «оттаяла», потом сметать будем. И «Горскую» тоже сегодня после обеда осмотрим.
Звоним в диспетчерскую ГУБО и жалуемся на колеи на других дорогах и «стиральные доски» изо льда и снега перед остановками.
- Все коммунальные службы знают, где они валы сделали, потом они их уберут. Может, даже сегодня ночью техника поедет…
- Но люди же вынуждены терпеть неудобства сейчас…
- Ну а мы что сделаем? Весь город засыпало, у нас по 100 заявок в день. Вашу заявку я приняла.
- А когда все уберут? - спрашиваем мы.
- Не могу вам сказать. Я передаю вашу заявку в ДЭУ. Как там начальство составляет планы, когда будет уборка, я не знаю…
Пока верстался номер, к работам по нашим жалобам коммунальщики еще не приступили. Но мы обязательно отчитаемся, были ли приведены дороги и тротуары в порядок.
КОНКРЕТНО
Что делать, если во дворе многоэтажки - сугробы или наледь?
На этот вопрос нам ответила Анастасия КОНДАУРОВА, сотрудник пресс-службы государственной жилинспекции Новосибирской области:
- За состояние дворов отвечают лицензированные управляющие компании или ЖСК, поэтому жалобы надо отправлять к ним. Обязательно убедитесь, что ваша заявка в устной или письменной форме были принята и зафиксирована. Это важно, чтобы потом жилинспекция могла предъявить претензии к управляющей компании. Если управляющая компания никак не отреагировала на вашу жалобу, можете сразу обращаться в жилиспекцию. Сначала «управдому» будет выдано предписание, но если в течение 2 - 3 дней нарушение не будет устранено, компании грозит штраф. Если это лицензированная управляющая компания, то оштрафовать ее могут на сумму от 250 до 300 тысяч рублей, если ТСЖ - от 40 до 50 тысяч рублей.
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Куда жаловаться на нечищеные дороги и тротуары?
1. Отделы благоустройства районных администраций:
- Дзержинский район - т. (383) 227-57-13
- Кировский район - т. (383) 227-48-18
- Октябрьский район - т.: (383) 228-82-79, 228-81-58
- Калининский район - т. (383) 228-73-83
- Ленинский район - т.: (383) 228-83-03, 228-83-04
- Первомайский район - т. (383) 337-34-20
- Советский район - т. (383) 228-86-81
- Центральный округ (Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы) - т. (383) 227-58-77
2. Государственная жилищная инспекция Новосибирской области - т. (383) 202-07-57
3. Диспетчерская ГУБО - т. (383) 224-08-52