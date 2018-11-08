2018-11-08T14:04:32+03:00
Общество

Информационное обращение

Организационный комитет информирует жителей города Новосибирска
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Совет депутатов города Новосибирска.Совет депутатов города Новосибирска.
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Организационный комитет информирует жителей города Новосибирска о том, что публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» состоятся 15 ноября 2018 года в 11.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска по адресу: Красный проспект, 34.

С текстом проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» можно ознакомиться в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» от 25.10.2018№ 42 (часть 2), на официальном сайте города Новосибирска (novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (gorsovetnsk.ru), а также в сетевом издании-сайте (www.nsk.kp.ru).

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