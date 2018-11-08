Откровения офтальмолога: «Сейчас пытаются из медицины сделать услугу, но это же не поход в парикмахерскую!»

СЕГОДНЯ 07:00 2018-11-08T06:52:17+03:00

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Виктория Предигер,специалист Офтальмологической клиники доктора Пузыревского, знакома многим мамам и детям в Новосибирске. Она не только ведет прием, но и много лет участвовала в программе проверки зрения ребят в десятках школ Новосибирска. Так что Виктория Максимовна, без всяких преувеличений, - народный доктор. И мы решили познакомиться с ней поближе и узнать, как в наше непростое время стать всеми любимым врачом.

- Почему вы выбрали такую непростую профессию?

- Когда мне было 5 лет, мама привела меня на прием к стоматологу, и именно тогда я решила стать врачом. Не помню, что мне там делали. Но я была в восторге от обилия интересных штучек на столе, необычного запаха… Поначалу хотела быть стоматологом, но когда стала получать медобразование, то заинтересовалась и другими направлениями. Все решил цикл по офтальмологии. На занятии нас учили смотреть глазное дно в темной комнате, и у меня это получилось с легкостью и с первого раза. Я тогда пересмотрела всю нашу группу. И это настолько красиво, вы себе даже не представляете. Это потрясающе, просто как картины Рембрандта. Настолько яркие и живые краски! Самое привлекательное в профессии для меня сейчас это то, что необходимо постоянно учиться, быть в курсе «новостей» офтальмологии, внедрять новые методы исследования и лечения, постоянно осваивать что-то и развиваться как специалист в различных более узких направлениях. Офтальмология как специальность предоставляет для этого широчайшие возможности.

- Затем вы с отличием окончили институт и вот уже 10 лет работаете офтальмологом. Что для вас самое страшное в профессии?

- Нас учат не бояться встречаться с опасностями лицом к лицу. Недаром врачей считают не такими людьми, как все. За время учебы приходится повидать очень многое. Самое страшное для офтальмолога - это случай, который грозит потерей зрения. К счастью, от глазных болезней умирают крайне редко. Для нас потеря человеком зрения - это как для хирурга потерять пациента... А мы умираем для пациента как специалисты. Самое страшное - осознавать собственное бессилие. А переживаешь за любого пациента, даже если у него какая-то настолько распространенная болезнь, как школьная близорукость.

Виктория Максимовна , без всяких преувеличений, - народный доктор. Фото: Валерий КЛАММ

- Вам проще работать с детьми или со взрослыми?

- Я работаю и с теми и с другими. Нужно понимать, что невылеченные детские болезни остаются с пациентом до его старости, плюс еще приобретаются какие-то другие заболевания - и со всем этим специалисту нужно разобраться. Поэтому понимать все в болезнях детей и ничего - у взрослых как-то странно для меня как для современного специалиста.

- Но все же с детьми вам работать интереснее?

- Когда работаешь с детьми, больше душой отдыхаешь. Вообще, чтобы найти какую-то радость в работе врача, нужно постараться. Когда пациент приходит к нам - он ищет помощи. Сейчас медицину пытаются приравнять к сфере услуг, но визит к врачу - это же не поход в парикмахерскую! Кредит доверия к врачу сейчас невелик. В то время, когда врачам действительно доверяли, я еще не работала. В обществе ощущается какой-то негатив по отношению к медицине в принципе. И ты каждую минуту должен доказывать, что ты хороший врач.

- Судя по результатам народного голосования, у вас это вполне получается! Следили за голосованием?

- Я была так удивлена этому проекту. Наконец-то средства массовой информации развернулись лицом к медицине и стараются помочь. Многие годы, кроме оплеух, медицина не видела ничего. И такие проекты, я думаю, будут способствовать возвращению кредита доверия у пациентов. Когда я увидела, в какой компании оказалась, очень удивилась. И проиграть таким специалистам, как Елена Егорова и Владимир Кашников, было бы не стыдно, не зазорно, и я бы даже не расстроилась, потому что это профессионалы высочайшего уровня. Но когда мои пациенты начали так активно меня поддерживать… Наверное, это самое важное... В этот момент начинаешь думать, что все-таки не зря был сделан выбор в пользу медицины. Мы не можем помочь всем, но если ты помог хотя бы одному человеку, улучшил качество его жизни - это уже дорогого стоит.

- А как вы отдыхаете? Работа врача очень тяжелая.

- Если честно, я - человек, не очень умеющий отдыхать. Стараюсь участвовать в конференциях. Общение с коллегами, смена обстановки - все это очень обогащает и отвлекает от рутины, вдохновляет продолжать работу и развиваться в профессии. У меня есть дача, люблю сажать цветы. Еще у меня живут два французских бульдога.

Виктория Максимовна всегда отличалась особым усердием в учебе.

- Что вы посоветовали бы подрастающему поколению?

- Не зря говорят, что медицина - это призвание. Тебе должно это нравиться, ты должен от этого получать кайф. Тогда нужно идти в медицину, а не туда, где больше зарабатывают. Деньги - это условное мерило. А в профессии ты всю жизнь. И мысли о пациенте дома не останавливаются. Если какой-то сложный случай, ты и спишь плохо, и думаешь, как помочь лучше. Выключиться из этого процесса невозможно.

- И самый важный вопрос: в чем ваш главный профессиональный секрет?

- Какого-то особого секрета нет. Просто нужно всегда быть с хорошим настроением. Но тут такой момент… Приходит пациент - у него болит глаз, а доктор сидит и радостно улыбается… Это может быть расценено двояко. Просто надо любить свою профессию - вот и весь секрет.

Справка «КП»

Конкурсы «Клиника года» и «Доктор года» проводятся Издательским домом «Комсомольская правда». В 2018 году в течение шести месяцев читатели «Комсомолки» голосовали за клиники и докторов, которые достойны, по их мнению, особой награды. Лучших выбирали среди 27 клиник и 37 врачей. Среди офтальмологов победила Виктория Предигер, офтальмолог Офтальмологической клиники доктора Пузыревского, набрав более 11 тысяч голосов.

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