2018-11-07T13:52:21+03:00
Экономика

ВТБ в Новосибирске в полтора раза увеличил продажи розничных кредитных продуктов

Драйверами роста стали ипотека (+66%) и кредиты наличными (+35%)
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За девять месяцев 2018 г. розничный бизнес ВТБ в Новосибирской области увеличил объем продаж кредитных продуктов до 28,6 млрд. рублей.За девять месяцев 2018 г. розничный бизнес ВТБ в Новосибирской области увеличил объем продаж кредитных продуктов до 28,6 млрд. рублей.
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Общий объем кредитного портфеля физлиц ВТБ в регионе с начала года вырос на 12% - до 76,8 млрд. рублей. Портфель кредитов наличными увеличился на 12%, до 25,5 млрд. рублей. За девять месяцев в рамках данного продукта выдано 12 млрд. рублей, что на 35% превышает результат за аналогичный период 2017 г.

Ипотечный портфель с начала года вырос на 14% и достиг 47,2 млрд. рублей. Объем выдач жилищных кредитов за январь-сентябрь 2018 г. увеличился на 66%, до 16 млрд. рублей.

Клиенты банка оформили автокредитов на 583 млн. рублей. Объем портфеля по ним составил по итогам девяти месяцев 1,3 млрд. рублей. Портфель кредитных карт в регионе составил 2,8 млрд. рублей. В рамках зарплатных проектов банк выдал 24 тыс. карт, что в полтора раза превышает результат января-июня 2017 г.

Розничный портфель привлеченных средств увеличился с начала года на 5% и на 1 октября превысил 38 млрд рублей.

- Интерес к кредитным продуктам жителей Новосибирска остается неизменным. Так, за июль-сентябрь 2018 года объем выданных ипотечных кредитов составил 44% от общего объема выдач с начала года. Жители нашего города предпочитают квартиры на вторичном рынке, а также активно рефинансируют ранее взятые кредиты. Растущим спросом пользуется программа для приобретения квартир площадью от 65 м2, - отметил Станислав Могильников.

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