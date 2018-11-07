«Только внуку не отдавайте»: «Комсомолка» нашла хозяйку ордена Красной Звезды

СЕГОДНЯ 18:56 2018-11-07T19:28:18+03:00

Галина Шарова прожила 89 лет... На этом фото она еще в наградах, позже их у нее украли. Фото: Виктория МИНАЕВА

У бабушки, прошедшей Сталинград, украсть награду мог самый близкий человек... Кто же теперь достоин хранить серебряный орден?

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Напомним, журналисты «КП» - Новосибирск» в редакционном шкафу со старыми подшивками нашли награду - орден Красной Звезды. Из переписки с Министерством обороны выяснили, что в 1943 году его вручили жительнице Сталинграда.

«Товарищ Шарова вынесла с поля боя 23 раненых бойца и командира», - говорилось в наградном листке.

Наградной лист: старшина Шарова вынесла с поля боя 23 человека, "рискуя жизнью под сильным огнем".

Но на этом данные о молоденьком санинструкторе обрывались. Увидела ли Галина Шарова Победу? И как сложилась ее жизнь? Мы разместили заметку на нашем сайте, спросили читателей - вдруг кто-то знает о судьбе фронтовички. И они помогли. Подсказали, что Галина Шарова, выйдя замуж, сменила фамилию, а вот место жительство не поменяла - жила в Сталинграде, который потом был переименован в Волгоград.

- Галина Висоцкая - самая старая болельщица «Ротора» (футбольный клуб в Волгограде. - Прим. ред.), умерла в 2012 году, - написал один из читателей у нас в комментариях.

Установить хозяйку награды нам помог военкомат.Фото: Виктория МИНАЕВА

«ФУТБОЛ ЛЮБИЛА? ЖИЗНЬ ЛЮБИЛА!»

В футбольном клубе бабу Галю помнят. Владимир Горюнов, в прошлом депутат Госдумы и экс-президент «Ротора», рассказывает:

- Военные действия, в которых она участвовала, проходили на острове Людникова (мемориальный комплекс в поселке Нижние Баррикады. - Прим. ред.). Там как раз теперь тренировочная база находится, которой я владею, мальчишек учим в футбол играть...

- И Галина Андреевна прям болельщицей была, футбол любила?

- Она жизнь любила! На самом деле футбол ей до фонаря был абсолютно. Играют ребята, ну и слава богу. На том месте, где воевала ее дивизия, раньше были огромные овраги. Мы их засыпали, построили футбольные поля. Баба Галя была рада: «Вот за это я и воевала». Мы с ней на протяжении лет 20 - 25 встречались, дружили... Я даже ее тут похоронить хотел, здесь парк огромный, есть братские могилы, мы бы ухаживали... Но ее воля была другая. Она говорила: «Нет, Володя, положите меня к родне». Добрая была, волевая, заслуженная, у нее наград было... целый иконостас!

2003 год. Фронтовичка встретилась с Владимиром Путиным на Мамаевом кургане.

Героиня-фронтовичка даже общалась с Владимиром Путиным, было это в 2003 году. Тогда президент во время визита в Волгоград возложил цветы на Мамаевом кургане. Среди ветеранов, встречавших главу государства, была отважная санинструктор.

- О ней все заботились, никто не забывал, - говорит Горюнов.

«БИЛ ЕЕ, А ОНА ТЕРПЕЛА»

- Но как могло получиться, что ее орден оказался в Новосибирске?

- Ее обокрали. Давно дело было… Мы тогда подключились, думали, сейчас быстро найдем негодяя. Порвем. И тут она звонит мне, говорит: «Господи, мне кажется, это его работа. Внука». Было у нее такое подозрение. Только внуку не отдавайте награду - лучше нам, мы тут все сделаем с почестями, мальчишек соберем...

Орден журналисты "КП" передадут в Комиссию по госнаградам.Фото: Виктория МИНАЕВА

В совете ветеранов Краснооктябрьского района Волгограда Галину Шарову-Висоцкую тоже помнят. Как и ее личную трагедию. Будущее, за которое воевала бабушка, оказалось с кулаками...

- Внук у нее непутевый, он с ней жил. Бабушка его пестовала, а он над ней издевался, как хотел. Наркоман, алкаш. Как пенсия ей придет, требовал деньги, бил. Она терпела все, а мы вмешивались, общались с ним, чтобы он не обижал. Вы только внуку не отдавайте орден, - умоляют в совете ветеранов. - Мы не удивимся, если он его и продал...

ЧЕРНЫЕ АНТИКВАРЩИКИ

Таких историй, когда самые родные оказываются хуже предателей, к сожалению, много. Силовики в последние годы активно борются с черным рынком госнаград. Орден Красной Звезды на таком базаре стоит около 5 тысяч рублей. Любители старины охотно берут, не задумываясь, какой жертвой доставалась кому-то подобная награда. А некоторые даже не подозревают, что совершают преступление, сдавая в ломбард медаль деда. Статья 324 Уголовного кодекса «Приобретение или сбыт государственных наград» хоть и редко применяется, но действует. Причем арестовать могут не только продавца.

Среди обычных значков оказались государственные награды.

- Человек, который купил на том же «Мешке» (сайт-аукцион с антиквариатом. - Прим. ред.) государственную награду, попадает под действие статьи. И тут, как говорится, незнание не спасет от ответственности, - объясняет Алексей Пронин, эксперт-фалерист Министерства культуры РФ. - Раньше эта уголовная статья практически не работала, но в последнее время, что меня радует, стали обращать внимание на эту сферу.

Медали, как правило, продают наследники. Многие даже не подозревают, что нарушают закон.

Вот совсем недавний пример: в новосибирском Доме культуры имени В. П. Чкалова во время рейда повязали сразу трех антикварщиков, которые торговали медалями «За взятие Берлина», «За отвагу»... Троицу теперь ждет суд, каждого могут отправить на три месяца в колонию, но, скорее всего, выпишут штраф. Всего за год сотрудники УФСБ по Новосибирской области изъяли более 100 таких медалей и орденов. Теперь, как и мы, ищут хозяев...

«Она жизнь любила» - о героине сталинградской битвы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3FM) 00:00 00:00

- Как правило, награды с черного рынка в большинстве случаев были когда-то проданы наследниками, реже - похищены у настоящего владельца, - констатирует Пронин.

СУДЬБА ОРДЕНА

По закону журналисты должны передать найденный орден Комиссии по госнаградам при Президенте РФ. А уже там решат, что с ним делать. Например, в волгоградском музее-заповеднике «Сталинградская битва» уже готовы принять орден Красной Звезды в качестве экспоната. В новосибирском Доме офицеров тоже откликнулись, говорят: «Положим на самое видное место, как раз в экспозицию про Сталинград». Ждут орден и на футбольной базе «Ротор», обещая рассказывать про бабу Галю мальчишкам, гоняющим мяч. Решение за комиссией. Только внуку не отдавайте.