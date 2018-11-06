Депутаты решают: НИИТО - сохранить, старостам - дать права и полномочия

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-06T09:58:26+03:00

Андрей Шимкив: - Надеемся, что Минздрав все-таки обратит внимание на то, что происходит в НИИТО в Новосибирской области. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Депутаты на очередной сессии рассмотрели несколько десятков важных вопросов, но два из них привлекли к себе особое внимание. Во-первых, народные избранники отреагировали на просьбу временного руководителя ННИИТО, а во-вторых, решили, как и что будут и могут делать сельские старосты.

ННИИТО НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно приняли обращение к министру здравоохранения Российской Федерации Веронике Скворцовой о сохранении правового статуса ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна» Минздрава России.

О том, что учреждение находится в плачевном состоянии, рассказала его временный директор Ирина Кирилова на личном приеме у председателя областного парламента Андрея Шимкива. В начале этого года во время проверок учреждения были выявлены различные нарушения, и с тех пор в работе ННИИТО начались проблемы.

- Несмотря на федеральный статус института, 50% услуг оказывается именно жителям Новосибирской области. Сейчас мы вновь вышли на свои объемы. То госзадание, которые мы озвучили перед Минздравом, выполним. Но против нас играет фактор времени. К сожалению, в связи с простоем нам пришлось отказаться от части федеральных квот - по сути, от финансирования в четвертом квартале. Несмотря на это, коллектив полон решимости и продолжает работать. Но сейчас институт находится в очень сложной ситуации, в какой не оказывалось еще ни одно федеральное учреждение, - попросила помощи у народных избранников исполняющая обязанности директора института Ирина Кирилова.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области выразил свою принципиальную позицию по этому вопросу.

- Это уникальное предприятие. Вопрос один: необходимо оставить статус института, чтобы сохранился достигнутый уровень оказания медицинской помощи и то количество операций, которое сейчас проводится. Не хотелось бы, чтобы ННИИТО превратился в филиал какого-то другого федерального учреждения. Надеемся, что Министерство здравоохранения все-таки обратит внимание на то, что происходит в ННИИТО, - подчеркнул Андрей Шимкив.

ПОМОЩНИК ЖИТЕЛЕЙ

В первом чтении депутаты приняли и закон «Об отдельных вопросах деятельности старост сельских населенных пунктов в Новосибирской области».

- Свой закон мы приводим в соответствие изменениям, внесенным в 131-й Федеральный закон, а также вносим изменения согласно нашему опыту. В законопроекте предусмотрен, на мой взгляд, хороший пункт: старосты по результатам общения на сходах, собраниях граждан могут представлять документы, записки, предложения, вплоть до проектов муниципальных правовых актов, - сказал заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев. - Староста - ключевая фигура на селе, помощник и органов местного самоуправления, и жителей. Важно, чтобы появились люди, которые пользуются уважением среди селян. И работать они будут, грубо говоря, не за деньги, а исходя из желания сделать что-то полезное для своего населенного пункта.

Староста не сможет занимать должность государственного служащего, но должен организовывать взаимодействие органов местного самоуправления и жителей. Закон регламентирует и порядок назначения старосты, и срок, и объем его полномочий. На следующей сессии депутаты будут рассматривать законопроект во втором чтении. А еще будут ждать реакцию на их обращение от федерального Минздрава.