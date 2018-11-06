«Привлечь его за мелкое хулиганство!»: ломающий шлагбаум доктор возмутил адвоката

СЕГОДНЯ 14:28 2018-11-06T15:09:18+03:00

Валерий Гаврилюк, как и положено герою, говорит скромно: «Я же не за награду сделал это, а за саму идею, просто спасал человека...»

История с медиком прогремела на всю Россию. Депутат Госдумы предложил наградить его орденом Мужества, а вот юрист считает, что эскулапа нужно наказать

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Машина «Скорой помощи» подъезжает к дому. На пути - шлагбаум. Выходит мужчина в халате и руками поднимает перекладину.

Шлагбаум сломан, помощь пациенту оказана.

«На больных не обижаются» - врач «простил» тех, кто предъявляет ему претензии за шлагбаум. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- У нас был вызов к тяжелому пациенту, решался вопрос - либо везти его на операцию, либо нет, - объяснил «Комсомольской правде» Валерий Гаврилюк, тот самый врач коммерческой «Скорой помощи».

Врач ломает шлагбаум, чтобы попасть к пациенту.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

Ролик облетел всю Россию. Впечатлился даже депутат Госдумы Борис Чернышов. И предложил дать медику орден Мужества.

Впечатлила история и новосибирского адвоката Дмитрия Смышляева. Правда, совсем иначе впечатлила - оставив неприятный осадок. Дмитрий Владимирович уверен, что врач нарушил закон.

- Ничего героического в этом поступке нет. Чистой воды хулиганство! - возмущен адвокат. - Автомобиль подъезжает к шлагбауму без спецсигналов, то есть никуда не торопится. Любой нормальный человек сначала подал бы сигнал, чтобы кто-нибудь открыл шлагбаум, и только в крайнем случае либо пошел бы по адресу, взяв чемодан, либо лишь тогда устранял бы преграду. Вообще, когда люди звонят в «Скорую», оператор спрашивает, есть ли при въезде во двор шлагбаум, кто может его открыть и так далее… Ничто не мешало включить сирену, чтобы машине открыли проезд. Ничего этого сделано не было. Можно долго обсуждать, кто и как мог бы открыть шлагбаум, однако есть одно но! «Скорая» ни на секунду не остановилась, чтобы обозначить свое присутствие, а этот мужик уже ломал шлагбаум. Обратите внимание и на другое. Какой экстренный вызов, которым он прикрывается?! С каких пор, врач-узист (специалист в области ультразвуковой диагностики) стал ездить на экстренные вызовы, когда человек, якобы при смерти? Обычная тема для частных клиник - УЗИ на дому. За это платят значительно больше денег, нежели за УЗИ в клинике.

Смышляев говорит, что поступок доктора подпадает под статью Административного кодекса. Мол, это мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка с неуважением к обществу и повреждением чужого имущества.

- В отношении данного лица нужно возбуждать административное дело по статье 20.1 КоАП РФ. А с клиники можно взыскивать деньги на ремонт. Клиника в регрессивном порядке может потом взыскать с сотрудника, - настаивает адвокат. - Поощрять беспредел - значит, порождать анархию. Потом любой будет ломать не только шлагбаумы, но и входные двери в подъезды, автомобили, детские коляски, которые, по мнению таких вахлаков, мешаются на пути.

Мелкое хулиганство - это, конечно, не уголовное дело, наказание не столь суровое. Однако до 15 суток ареста кодекс предусматривает.

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«Пока он «геройствовал» и терял время, мог с чемоданчиком добежать»

Слушатели Радио «Комсомольская правда» разошлись во мнениях. Одни хвалят доктора, другие - ругают.

- Я в защиту врача выступаю! Это человек с советской совестью, с советской доблестью! Все бы так к своему делу относились! - похвалила доктора пенсионерка.

- Шлагбаумы убирать нужно, я давно об этом говорю, - написал на студийный WhatsApp слушатель по имени Алексей.

- Не надо человека наказывать, но и награждать не за что. Все-таки «Скорая помощь» - частная, врачи не бескорыстно оказывают помощь, а за деньги. Было бы справедливо, если бы они просто возместили стоимость шлагбаума, - рассудил Евгений.

- Пока он «геройствовал» - ломал шлагбаум - вполне мог бы с легким чемоданчиком добежать. Он просто терял драгоценное время, - не согласился Юлий.

Кстати, тему мы продолжим в эфире и обязательно расскажем, накажут врача или поощрят. Напомним, что эфиры новосибирской студии Радио «Комсомольская правда» вы можете слушать по будням с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 18.45.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Губернатор вступился за врача

- Понятно, что бригада «Скорой помощи» оказалась в таких условиях, когда пришлось нестандартно действовать, - сказал Андрей Травников (подробнее).