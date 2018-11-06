Спорт и не только: мировой чемпионат может принести Новосибирску новые дороги и автобусы

СЕГОДНЯ 09:52 2018-11-06T09:53:23+03:00

В городе прошло масштабное совещание по поводу проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Это событие - шанс для Новосибирска существенно изменить свой облик

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Мэр Анатолий Локоть заявил о необходимости дополнительного финансирования города для подготовки к мировому событию.

НУЖЕН НОВЫЙ ТРАНСПОРТ

Принять международный спортивный чемпионат - дело нешуточное. Ответственность огромная, но и возможности - ничуть не меньшие. Крупное событие мирового масштаба может стать хорошим толчком для развития Новосибирска, которое включает в себя не только строительство нового Ледового дворца спорта, но и много чего еще… Мэрия Новосибирска поделилась своими планами: что нужно сделать в городе, чтобы перед гостями не было стыдно.

Кроме президента Международной федерации хоккея на льду Рене Фазеля на встрече присутствовали помощник президента России Игорь Левитин, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и представители региональных властей. Обсуждали проект ледовой арены и подходы к проведению чемпионата. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о подготовке города к спортивному мероприятию. Масштабный план включает несколько основных блоков, нам хотелось бы подробнее остановиться на тех пунктах, которые напрямую к спорту, может, и не относятся, но без их учета принимать мировой чемпионат нельзя. Итак, в рамках развития транспортно-логистического комплекса одной из важных задач мэр считает открытие станции метро «Спортивная» и приобретение нового подвижного состава общественного транспорта.

- Городской парк общественного транспорта - это 1146 автобусов, троллейбусов и трамваев. В среднем износ составляет от 80 до 90%, поэтому городу необходимо масштабное обновление. Потребуется закупка дополнительной техники - средств малой механизации для уборки улиц города. В прошлом году мы закупили 49 новых машин, но этого крайне мало. Сезон, когда будет проводиться чемпионат, - снежный, - отметил Анатолий Локоть.

Также планируется замена остановочных павильонов в городе, реконструкция трамвайных путей, ремонт дорог, тротуаров, обновление информационных указателей.

Владислав Третьяк и Анатолий Локоть сфотографировались с будущими чемпионами.

ПРЕОБРАЗИТЬ 51 УЛИЦУ

- Нам важно, каким увидят наш город гости, спортсмены и болельщики. Это определит впечатление не только о нашем городе, но и о стране в целом, - обозначил свою позицию мэр. - Мы видим потребность в комплексном благоустройстве 51 улицы города, обсуждаем концепцию благоустройства и фасадов домов. Дополнительные решения потребуются также и по освещению улиц, содержанию парковых зон и общественных пространств.

На благоустройство 30 гектаров возле нового ЛДС - беговые, пешеходные и велодорожки, скамейки и прочие атрибуты - потребуется более 6 миллиардов рублей. В целом же, по подсчетам мэрии, на подготовку к чемпионату потребуется не менее 30 миллиардов рублей.

- Считаю возможным увеличение финансирования для Новосибирска по программам «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды» в течение пяти лет, - внес предложение Анатолий Локоть и сразу получил ответную реакцию от Игоря Левитина:

- Будем помогать, это без вопросов. Но хочу вам сказать, что для Новосибирска это шанс, как для Красноярска - Универсиада. Посмотрите, как преображается город. Вы должны реализовать эту возможность.

Что ж, если шанс есть, им необходимо воспользоваться.

КОНКРЕТНО

До 2023 года кроме нового ЛДС надо построить:

- станцию «Спортивная» Новосибирского метрополитена;

- новые автомобильные дороги, ведущие к ЛДС, - съезд и подъем;

- пешеходный тоннельно-надземный переход через дамбу Октябрьского моста;

- комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к ЛДС;

а также:

- отремонтировать дамбу Октябрьского моста с выездом и четырьмя прилегающими улицами.