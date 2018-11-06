2018-11-06T09:46:34+03:00
Экономика

Станислав Могильников возглавит объединенный бизнес ВТБ в Новосибирской области

Станислав Могильников с 1 января 2019 г. будет назначен управляющим ВТБ в Новосибирской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей
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На своем посту Станислав Могильников будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.На своем посту Станислав Могильников будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.
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Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Станислав Могильников родился в г. Билибино Магаданской области. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «Финансы и кредит», а также Открытый университет по специальности «Менеджмент». В банковском секторе работает с 1995 года. В Группу ВТБ пришел в 2004 году на должность заместителя управляющего филиалом в г. Барнауле.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Станислав Могильников обладает большим опытом, что позволит ВТБ под егоруководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.

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