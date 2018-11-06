Станислав Могильников возглавит объединенный бизнес ВТБ в Новосибирской области
Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.
Станислав Могильников родился в г. Билибино Магаданской области. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «Финансы и кредит», а также Открытый университет по специальности «Менеджмент». В банковском секторе работает с 1995 года. В Группу ВТБ пришел в 2004 году на должность заместителя управляющего филиалом в г. Барнауле.
Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Станислав Могильников обладает большим опытом, что позволит ВТБ под егоруководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.
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