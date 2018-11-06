Акция «оБЕРЕГАй» РусГидро объединила 3 тысячи волонтеров в 2018 году
Проект по очистке берегов водоемов от мусора, который РусГидро реализует с 2005 года, охватил 19 регионов России. Закончился 14-й сезон проекта на берегу реки Кубани в Ставропольском крае.
Традиционное экологическое мероприятие не только расширило географию - впервые акцию провело Колымаэнерго, но и побило некоторые свои же рекорды. Так, Нижегородская ГЭС устроила настоящий экомарафон, проведя в течение двух с половиной недель 6 уборок берегов, Бурейская ГЭС провела сразу 2 акции в один день, волонтеры Саратовской ГЭС собрали 560 мешков мусора, а самой многочисленной стала акция на берегу реки Зеи - 380 человек.
Дагестанский филиал РусГидро провел акцию «оБЕРЕГАй» в Самурском лесу - на уникальной умеренно-субтропической лиановой природной территории, расположенной в дельте рек Самур и Малый Самур. С одной из сторон лес омывается Каспийским морем, а флора насчитывает более 1 тысячи видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу. Несмотря на особый статус природоохранной территории (лес входит в состав государственного природного заказника «Самурский»), проблема засорения бытовыми отходами актуальна и здесь. Энергетики и студенты собрали в общей сложности 140 мешков мусора.
Около 150 мешков мусора собрали на набережной Новочебоксарска воспитанники и педагоги Новочебоксарского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и участники городской молодежной экологической дружины «Муравейник». Половину собранного составили пластиковые бутылки, которые были отправлены на вторичную переработку.
В Новосибирской области экологический десант высадился на экотропах «К водопаду Бучило» и «Зверобой». Сотрудники Новосибирской ГЭС, а также старшеклассники из села Легостаево восстановили информационные стенды, очистили и покрасили указатели и скамейки в местах отдыха.
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- Мы проводим благотворительную экологическую акцию «оБЕРЕГАй» дважды в год. Целью мероприятия является не только улучшение санитарного состояния прибрежных территорий и заповедников, но и формирование экологической культуры жителей нашего региона - в первую очередь, подрастающего поколения. Экологическая ответственность - наш безусловный приоритет, - отметил Святослав Полтаранин, директор филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС».
Как и в прошлые годы, мероприятия акции «оБЕРЕГАй» становятся ярким экологическим праздником: конкурсы лучших находок, тематические квесты и музыкальные выступления - эти и многие другие события являются обязательной частью программы.
В ближайшее время РусГидро планирует подвести итоги конкурса фотографий в трех номинациях: «Лучшая команда», «Самый красивый уголок природы» и «Selfie-оБЕРЕГАй». Голосование за лучших авторов продолжается на сайте проекта: http://oberegai.rushydro.ru/ Авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов, получат призы.
Акция «оБЕРЕГАй» проводится в рамках благотворительной программы РусГидро «Чистая энергия». Она направлена на поддержку детей из социально незащищенных семей, раскрытие творческих способностей и талантов подрастающего поколения, развитие детского спорта и профориентацию молодежи. Чистая энергия направлена на формирование благоприятной социальной среды во всех регионах работы Группы. РусГидро перечисляет средства в образовательные и медицинские учреждения, спортивные клубы, детские дома, а также самостоятельно организует образовательные, экологические и другие акции.
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