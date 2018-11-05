Звезда без героини: «Комсомолка» ищет фронтовичку, потерявшую орден за Сталинградскую битву

5 Нояб. 18:46 2018-11-05T22:31:56+03:00

Во время уборки в редакции «КП» - Новосибирск» в дальнем шкафу среди коробок наши журналисты нашли орден Красной Звезды. Фото: Виктория МИНАЕВА

Редакция «КП» - Новосибирск» разыскивает хозяйку ордена Красной Звезды или ее родственников. Мы очень надеемся на помощь наших читателей

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В редакции был субботник. Журналисты собирали старые газеты, раскладывали по папкам глянцевые фотоснимки – наследие прошлого века, вытаскивали коробки из шкафов… С глухим стуком что-то упало на линолеум.

- Смотрите, награда. Военная…

- Да не просто награда. Орден!

Местами потертый, без гайки, на которую крепится к кителю, перед нами лежал орден Красной Звезды. Скорее всего, в редакцию «КП» - Новосибирск» его принес кто-то из читателей. Нашел реликвию и не знал, как с ней поступить. Хозяина награды тогда так и не нашли, и с тех пор она хранилась на полке...

- Ну, сейчас-то быстро найдем, - воодушевились мы, журналисты, надеясь на интернет.

Не тут-то было. Перерыв уйму сайтов, узнали только одно. Награду вручали в 43-м – об этом «рассказал» номер ордена. Годом позже орден Красной Звезды стал наградой каждому с выслугой лет. А вот тогда – 75 лет назад – такой орден завоевывали особой отвагой.

В интернете розыск ветеранов поставлен на коммерческие рельсы.

- Здравствуйте! Военкомат вам не поможет. Там этим не занимаются. У меня 10-летний стаж работы с архивами, - ответили нам на одном из сайтов. - По номеру награды можно узнать ФИО награжденного, домашний адрес, год и место рождения. Стоимость такого поиска - 3700 рублей. Можно также найти и наградной лист - такая работа будет стоить 5850 рублей.

Гарантий, конечно, никаких. Мы все-таки решили действовать официальным путем и написали запрос в военкомат (не верьте, что там не помогут!). Кстати, так может сделать любой человек, не только редакция.

Сотрудники военкомата в свою очередь направили запрос в Министерство обороны. Прошли месяцы, прежде, чем пришел ответ. И неожиданный. Мы все это время искали героя, а оказалось - надо было искать героиню. Владелица ордена - женщина!

«По документам Центрального архива МО РФ установлено, что указанный орден вручен красноармейцу Галине Андреевне Шаровой, награждена приказом по 70-й гвардейской стрелковой дивизии от 17 февраля 1943 года», - нашли информацию военные.

Наградной лист: старшина Шарова вынесла с поля боя 23 человека, "рискуя жизнью под сильным огнем".

70-я гвардейская дивизия была образована из частей 138-й стрелковой Краснознаменной дивизии, отличившихся в боях за Сталинград. Выходит, что хозяйка награды была свидетелем самого переломного момента Великой Отечественной - Сталинградской битвы. И не просто свидетелем, а участником. Галина Шарова выносила с поля боя раненых, работала санинструктором.

- В карточке учета награжденных в архиве значится: Галина Андреевна Шарова 1923 года рождения, место рождения - Сталинград, старшина. Место службы - 203-й стрелковый полк 70-й гвардейской дивизии, санинструктор, - говорится в ответе «Комсомолке» от военных. Выходит, Сталинград для старшины Шаровой был еще и родным городом.

Галина Шарова также была награждена медалью "За отвагу".

К сожалению, на этом история сталинградки обрывается. В архивах Минобороны больше информации не нашлось. Смогла ли она увидеть Победу в 1945-м? И как сложилась ее судьба дальше? В Новосибирской области ветерана с такими именем и фамилией никогда не было. Возможно, Галина Андреевна Шарова жила в другом регионе. А может, сейчас эту заметку читают ее родственники, внуки и правнуки?..

Уважаемые читатели! Помогите нам передать награду героине или ее семье. Если вы знаете Галину Андреевну Шарову, которая до войны жила в городке Северный Краснооктябрьского района города Сталинграда, позвоните нам в редакцию: (383) 289-91-06 или 8-923-145-11-17.