2018-11-02T15:36:33+03:00
Общество

«Это никому не нужно»: экс-лидер новосибирских националистов заявил, что не пойдет на «Русский марш»

Недавно освободившийся Роман Максимов рассказал, чего не хватает молодежи и почему он разочаровался в митингах и протестах
Виктория МИНАЕВА
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Роман Максимов заявил, что разочаровался в акциях и митингах.Роман Максимов заявил, что разочаровался в акциях и митингах.Фото: СОЦСЕТИ
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В Новосибирске националисты готовятся к Русскому маршу, в этом году акция законна и согласована чиновниками. Впрочем, желающих выйти на улицу с каждым разом все меньше, когда-то марш собирал до 2 тысяч человек. В этом году организаторы заявили 150 — и то не факт, что придет столько. Например, экс-лидер новосибирских националистов Роман Максимов (ранее возглавлял ныне запрещенное движение «Реструкт»), заявил «КП», что проигнорирует акцию.

— Меня там не будет. Не вижу смысла в этом. Я решил, что это никому не нужно. Митинги, как таковые бессмысленны и бесполезны. Сколько он (марш) идет? С 2008 года? И что? Каждый год он идет и ничего не меняется.

Фамилия Максимова в свое время гремела в проектах «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй». Именно дело о наркотиках стало для него роковым. Во время наркорейда с соратниками, который проходил в Москве, общественников повязали. Силовики заявили, что современные тимуровцы грабили, избивали, шантажировали своих жертв. И по сути вся общественная деятельность велась лишь для того, чтобы популяризировать идеи национал-социализма. Многих отдали под суд.

— В чем я перед обществом виноват? В том, что потратил 15 тысяч на билет до Москвы и обратно, и забрал 3 тысячи у наркоторговца? За это я сидел? — не соглашается Максимов. Но и на подобные рейды, говорит, теперь не пойдет: — Сейчас ничего подобного типа Реструкта не существует. Да и смысла нет в таких организациях. Вообще этим должно государство заниматься, должно увлекать молодежь какими-то делами, чтобы молодежь себя чувствовала нужной этой стране. Люди-то в основе своей хотят пользу принести. И когда они себя чувствуют ненужными, непонятными, у них начинает ломаться психика. Происходят такие вещи, как в Керчи, Хабаровске. Это чисто работа государства. Ну давайте вспомним Советский союз, везде были молодежные организации разного рода. Сейчас все предоставлены сами себе. Как итог появилась наша организация «Реструкт». Вот я освободился только 8 октября. Конечно, я в лагере пытался как-то развиваться, читал книги, занимался йогой и единоборствами, но в социальном мире я потерял себя. Я ничего не приобрел за эти четыре года: у меня не появилось семьи, я не купил себе лучшую машину или квартиру, не съездил в отпуск, не создал свое дело. Я ничего не сделал за это время...

Интересно, что подобные мысли о недостаточной роли государства в воспитании подростков высказывал православный активист Иван Квасницкий. После того, как Владислав Росляков устроил бойню в своем колледже, общественник заявил «КП».

— Я как педагог с 10-летним стажем понимаю, что без пионерской организации или чего-то подобного в школе мы не протянем. Пусть это называется не пионерия, а скауты, волонтеры, не важно, но нужна такая система самоорганизации в школе. Потому что количество охранников можно увеличивать до бесконечности, как и психологов, можно установить везде рамки. Школа уже превращается в зону, это неконструктивный подход.

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