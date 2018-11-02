Новосибирцы покупают «умные» квартиры, которые придумали сами

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-02T12:41:27+03:00

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1. В квартирах с двумя и более комнатами установлено по два санузла;

2. В 9-этажном доме все квартиры полногабаритные, высота потолков - 3 метра;

3. Двухкомнатные с площадью от 41 м2 до просторных 86 м2 с большой кухней-гостиной, которая становится центром притяжения семьи и гостей;

4. Общественные зоны находятся на расстоянии от уютных спален, поэтому люди с разными ритмами жизни не помешают друг другу;

5. В трех- и четырехкомнатных квартирах на 106 - 112 м2, помимо двух комфортных санузлов с ванными комнатами, предусмотрены кладовые или домашние прачечные;

6. Жилые комплексы: 25-этажная высотка и 9-этажный дом повышенной комфортности выходят на сердце «Оазиса» - сити-парк площадью 1,5 га с фонтаном;

7.; Комплекс закрыт и находится под охраной. Для машин предусмотрены подземные парковки.

Застройка расположена между метро «Октябрьская» и ТЦ «Аура», в 15 минутах ходьбы от делового центра правобережья.

Срок сдачи этих двух домов - I квартал 2020 года.

Подробности на сайте oazis54.ru и в отделе продаж по тел. (383) 239-10-01.

Застройщик - ООО «АКД-Мета» (ИНН 5405416327). Проектная декларация на сайте oazis54.ru