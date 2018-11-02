2018-11-02T10:14:05+03:00
Общество

На Новосибирской ГЭС установлен новый гидрологический режим

Изменение вызвано окончанием навигации на участке реки Оби от Новосибирского гидроузла до устья реки Томи
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Режим работы водохранилищ устанавливается в соответствии с утвержденными Правилами использования водных ресурсов.Режим работы водохранилищ устанавливается в соответствии с утвержденными Правилами использования водных ресурсов.
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Верхне-Обское бассейновое водное управление (территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов) установило новый гидрологический режим для Новосибирской ГЭС. С 26 октября среднесуточный расход в нижний бьеф составляет 900 ± 50 м³/с. Изменение задания по расходу вызвано окончанием навигации на участке реки Оби от Новосибирского гидроузла до устья реки Томи. В период осенне-зимней межени полезный объем водохранилища используется для работы водозаборов Новосибирска, расположенных ниже по течению. Для этого ГЭС обеспечивает пропуски, необходимые для поддержания уровня 91,06 - 90,96 м БС.

По данным на 29 октября, средний уровень Новосибирского водохранилища находится на отметке 113,02 м БС (нормальный подпорный уровень водохранилища - 113,5 м БС). Уровень нижнего бьефа - 93,02 м БС. Общий среднесуточный расход воды составил 928 м3/с.

Приток к створу Новосибирского гидроузла 29 октября составил 895 м3/с и продолжает постепенно снижаться. По информации Гидрометцентра, приток в ноябре составит 700 ± 120 м3/с (93% от нормы), в IV квартале - 760 ± 105 м3/с. В октябре приток составил около 1040 м3/с, что ниже нормы на 15%.

В случае изменения гидрологической обстановки режим работы Новосибирской ГЭС может быть оперативно изменен по решению Верхне-Обского БВУ.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации режим наполнения и сработки водохранилищ, в том числе режим пропуска паводков на ГЭС, устанавливается государством в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) и его территориальных органов - бассейновых водных управлений (БВУ). Режим работы водохранилищ устанавливается в соответствии с утвержденными Правилами использования водных ресурсов. С целью учета интересов водопользователей, условий безопасной эксплуатации сооружений при установлении режима работы водохранилищ принимаются во внимание рекомендации специально созданных межведомственных рабочих групп, в состав которых входят представители исполнительной власти регионов, органов МЧС РФ, Минсельхоза, Россельхознадзора, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы». Режим работы ГЭС изменяется только после получения указаний Росводресурсов.

В свою очередь, Федеральное агентство водных ресурсов при определении режима работы ГЭС ориентируется на специально разработанные специалистами и официально утвержденные на государственном уровне Правила использования водных ресурсов водохранилища (ПИВР). В этих правилах подробно описано, когда и до какого уровня нужно заполнять водохранилище, а в каких ситуациях сбрасывать воду и в каком объеме.

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