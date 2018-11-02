Главная елка Сибири: «Снегомания» подарит хорошее настроение на весь год взрослым и детям

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-01T11:34:10+03:00

Волшебство начнется с того самого момента, как только вы окажетесь в стенах «Новосибирск Экспоцентра».

В МВК «Новосибирск Экспоцентр» в самом разгаре подготовка к главному празднику в году

Изменить размер текста: A A

Осень, еще багрец и золотые листочки украшают город, а заботливые хозяева решают, как и где встретить Новый год. И в МВК «Новосибирск Экспоцентр» уже начали готовиться к самому волшебному мероприятию в году - Главной елке Сибири. Организаторы с радостью подтверждают, что программа и тема спектакля утверждены.

Дед Мороз ушел... на кастинг

Нам, конечно, все детали раскрывать не стали - новогодний сюрприз все-таки.

- Кто выступит в роли Деда Мороза, пока не знаем. Этому есть объективная причина: Главная елка Сибири - это важнейшее событие для детей всего Сибирского региона, поэтому к выбору хозяина праздника отношение особое. Еще это связано и с тем, что Дед Мороз не только будет главным героем праздника, но и сыграет в спектакле «Снегомания», - говорят организаторы.

А раз так, то без кастинга, где Деду Морозу придется продемонстрировать смекалку, сноровку и стрессоустойчивость, а также чувство юмора и актерские способности, не обойтись. Кстати, кастинг состоится уже скоро - 8 ноября.

«Снегомания» - это новогодняя сказка для детей и взрослых с танцами, песнями, акробатами и волшебством!

«Снегомания» - сказки на современный мотив

В спектакле задействованы молодые талантливые актеры. А это значит, что они легко найдут общий язык с детьми.

- Но главный секрет в другом: сказка написана вместе с авторами, которым 3, 7, 12 и 16 лет. Спектакль готовят настоящие профессионалы: режиссер Павел Южаков, художник Николай Чернышов, продюсер и автор сценария Анастасия Журавлева, - рассказывают организаторы.

«Снегомания» - это новогодняя сказка для детей и взрослых с танцами, песнями, акробатами и волшебством!

7200 квадратных метров... сказки

А теперь, собственно, о пространстве, где пройдет Главная елка Сибири. Без преувеличения, размах королевский и оправдывает название мероприятия. Самое большое игровое пространство для детей в нашем регионе расположилось на 7200 квадратных метрах. И на этой площадке будет организовано шоу, состоящее из трех частей: спектакль, хоровод с Дедом Морозом вокруг 10-метровой красавицы-елки. А еще здесь же пройдут более 50 различных игровых программ.

Основная традиция Главной елки Сибири остается неизменной: три мероприятия в одном. Праздник не просто разделен на три части - важно, что каждая часть станет абсолютным сюрпризом для ребенка, тайной и загадкой. Маленький зритель не будет знать, что его ждет впереди, и ничто не будет отвлекать его от действия. Каждая часть спектакля - это новые идеи, поэтому эффект будет волшебным! Кстати, в этом году волшебство начнется с того самого момента, как только вы окажетесь в стенах «Новосибирск Экспоцентра». А еще организаторы придумали уникальные фотозоны, чтобы вы могли запечатлеть новогоднюю сказку на долгую память.

Приходите, будет интересно всем и каждому.

Игры везде и всюду

Наряду с уже полюбившимися многим традиционными местами для игр, пользующимися популярностью, будут представлены новые интересные, зрелищные технологические локации, мастер-классы от ведущих компаний Новосибирска, увлекательные конкурсы и призы. Так что приходите, будет интересно всем и каждому.

Какие игровые площадки будут работать

♦ Научное шоу

♦ Поролоновое шоу

♦ Мыльное шоу

♦ Фокусники

♦ Эмбру (мастер-класс)

♦ Диафильм

♦ Шаржист

♦ Настольные игры

♦ Сахарная вата

♦ Контактный зоопарк

♦ Зорбы

♦ Лабиринт

♦ Интерактивное зеркало

♦ Ходулисты

И еще много нового и интересного!

Про... цены

- Мы стараемся оставить цены на уровне прошлого года, хотя это и непросто. Но у нас одна цель: сделать праздник лучше, ведь он для самых дорогих людей - для детей. Делаем скидки по коллективным заявкам, для людей с ограниченными возможностями, многодетных семей, а также пенсионеров, - подчеркивает коммерческий директор компании ExpoEvents Мария Золотухина.

* * *

Мы позаботимся, чтобы новогодние чудеса достались каждому!

Ждем вас 22, 23, 29, 30 декабря 2018 года и на рождественских каникулах 2, 3, 5, 6 января 2019 года!

МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная 104

Подробности на сайте: www.expo-elka.ru

Справки по телефонам: (383) 304-90-66, 373-96-94

www.youtube.com/channel/UCrFdhQWzv3qVXTbP42yPOrA

vk.com/expo_elka

www.instagram.com/expo.elka

www.facebook.com/expoelka.nsk

ok.ru/group/54241479950551

Билеты уже в продаже!