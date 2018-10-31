2018-10-31T12:00:11+03:00
Общество

Уставу города - изменения, улицам - новые имена

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска приняли два решения, которые приведут к реальным переменам
Александра БРУНЯ
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Дмитрий Асанцев: - Власть должна меняться и обновляться со временем.Дмитрий Асанцев: - Власть должна меняться и обновляться со временем.
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На прошедшей сессии депутатов Совета депутатов города Новосибирска хоть и не рассматривалось много вопросов, но было принято два значительных решения. Первое касается Устава города, второе - названий улиц и других объектов.

НЕ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ

Один из самых значимых вопросов, которые обсуждали депутаты Совета депутатов города Новосибирска, - изменения в Устав муниципального образования. Главный документ Новосибирска было предложено не только привести в соответствие с федеральным законодательством, но и изменить.

- Предлагается закрепить, что одно и то же лицо не может занимать должность мэра Новосибирска более двух сроков подряд, - рассказал Александр Бестужев, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

В итоге депутаты поддержали назначение публичных слушаний по этому вопросу, которые проведут 15 ноября в Большом зале мэрии, начало в 11.00.

- Назначены публичные слушания по вопросу ограничения времени пребывания на должности мэра города Новосибирска. Если эта инициатива будет поддержана горожанами и сессия примет такое решение, то изменения будут внесены в Устав города. Тогда мэр не сможет находиться на своей должности более двух сроков подряд, то есть больше 10 лет, - объяснил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Народный избранник отметил, что подобное предложение об ограничении сроков полномочий для мэра - не новое.

- В свое время, в созыве 2005 года, оно уже поступало. Но тогда работа комиссии была прописана так, что даже если предложение соответствует законодательству России, а оно ему соответствует, то на уровне комиссии его все равно можно было заблокировать, - говорит Дмитрий Асанцев. - Сейчас все подобные предложения в обязательном порядке рассматриваются на сессии. В общем, депутаты поддерживают это предложение. У нас мнение такое: власть должна меняться и обновляться со временем.

ГОРОДСКИМ ОБЪЕКТАМ - ИМЕНА ЖИВУЩИХ ГЕРОЕВ

Второй вопрос вызвал не меньший ажиотаж среди горожан. Депутаты поддержали инициативу о том, чтобы городские объекты можно было бы называть именами еще живущих людей. До этого решения парку, скверу или улице можно было присвоить имя героя только посмертно.

- Мы пришли к пониманию того, что сейчас, даже если у нас есть среди ныне живущих заслуженный человек, который достоин, чтобы его именем назвали или сквер, или улицу, мы такое предложение вынуждены отклонить просто по формальному признаку, - пояснил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. - В положении не было прописано, что именем живущего человека можно назвать какой-либо объект в городе. И мы считаем, что это недоработка. Например, сейчас в Новосибирске живут два Героя СССР, участники Великой Отечественной войны. А без этого изменения мы не можем дать их имена ни одному из городских объектов! Так что в итоге мы выделили четыре звания: Герой СССР, Герой России, Герой Социалистического Труда, Герой Труда. И теперь, если будет инициатива, мы сможем назвать, например, улицу именем ныне живущего человека, который имеет звание героя. Считаем, что это правильно.

Процедура называния останется без изменений - будет проходить через комиссию по наименованию. В общем, Новосибирск меняется на глазах. В нем скоро появятся новые имена.

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