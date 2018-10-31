«Ростелеком» пополнил копилку знаний новосибирских школьников

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-31T09:59:47+03:00

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Проект по созданию школьных информационно-библиотечных центров стартовал в 2016 году. Сегодня в нем участвуют 668 школ – во всех районах области, а также в большинстве общеобразовательных учреждений Новосибирска.

В школьных библиотеках организованы виртуальные читальные залы, куда ученики попадают, используя логин и пароль. В фонде цифрового книгохранилища есть все необходимые материалы для расширенного изучения основных и дополнительных предметов. Школьники и их учителя могут читать художественную и научно-популярную литературу в онлайн режиме, а также скачивать книги на любые гаджеты в шести форматах.

- Наша региональная виртуальная библиотека начала формироваться из произведений русской и зарубежной классики. В 2017 году фонд пополнился лучшими образцами современной детской литературы. Это, например, книги лауреатов Международного конкурса имени Сергея Михалкова, пользующиеся большим спросом книги Кристины Нестлингер и другие. В этом году по просьбе учащихся и преподавателей мы выбрали научно-популярные и инженерно-технические направления. Занимательные книги по физике, химии, математике, несколько десятков работ по робототехнике, журналы «Наука и жизнь», «Юный техник» с приложением «А почему?» за последние три года. Одновременно мы проводим обучение школьных библиотекарей, как правильно организовать виртуальный читальный зал на базе региональной электронной библиотеки, как привить детям любовь к чтению, – рассказала директор новосибирского «Областного центра информационных технологий» Вера Перкова.

Доступ к электронным изданиям книг в автоматизированной библиотечной системе «Электронный каталог Новосибирской области» компания «Ростелеком» обеспечила в рамках муниципального контракта на оказание услуг по предоставлению полнотекстовых электронных изданий книг художественной литературы для автоматизированной информационно-библиотечной системы. Каждое электронное издание доступно в 2000 экземплярах с общим объемом книговыдач не менее 9140 раз.

- «Ростелеком» также оказывает техническое обслуживание книговыдачи, информационное и методическое сопровождение пользователей.«Автоматизация процессов информационно-библиотечного обслуживания в школах – это совместный проект «Ростелекома» и образовательных учреждений региона. Благодаря электронному контенту, изучение школьной программы по литературе станет для учащихся и доступнее, и интереснее. Кроме того, использование инновационных технологий повышает уровень мотивации и учебной активности школьников, – отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

В школьной электронной библиотеке, как и в обычной, ведется учет выдачи книг, можно пользоваться каталогами и заказывать художественную литературу из виртуальных читальных залов Новосибирской областной и Президентской библиотек.