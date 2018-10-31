Единый день контроля СГК

СЕГОДНЯ 06:00 2018-10-31T06:16:32+03:00

Сибирякам объяснили, почему за отопление приходится платить круглый год и кто отвечает за холодные батареи в квартирах

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Спикеры:

Андрей Колмаков, директор НФ СГК

Роман Корниенко, заместитель главного инженера по режимам «Тепловых сетей» СГК

Всего поступило 103 вопроса от жителей Новосибирска, озвучить в эфире удалось 15.

25 октября Сибирская генерирующая компания во всех городах присутствия провела Единый день контроля - энергетики ответили на самые острые вопросы жителей: почему горячую воду приходится сливать? почему нужно платить за отопление круглый год? что делать, если батареи чуть теплые?..

В Новосибирске с горожанами общались директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков и заместитель главного инженера по режимам «Тепловых сетей» СГК Роман Корниенко.

ТЭЦ-5 оборудована современными электрофильтрами с эффективностью работы до 99%.Фото: Ростислав НЕТИСОВ

«ПОЧЕМУ ПАРАМЕТРЫ НЕ ДАЕТЕ?»

- Почему в одной комнате батареи чуть теплые, а в другой - горячие? С чем это связано?

Роман Корниенко:

- В разных домах системы отопления разные. Бывает, что в квартире один стояк - подающий, по нему горячая вода идет из теплового узла, а второй – «обратный», по нему вода спускается, когда прошла через все этажи. И там, где вода горячая, как правило, многосекционные батареи или значительная площадь прибора, а на холодном стояке - еще больше секций, чтобы увеличить поверхность нагрева. Все это проектировщики учитывают. Вообще же нужно ориентироваться на температуру воздуха в помещении, а не батарей. Температура батарей в разных комнатах может отличаться, но это не критично, если температура воздуха в комнате не ниже нормы. Если же в комнате холоднее, чем должно быть по нормативам, нужно идти в управляющую компанию, которая должна разбираться с этой ситуацией.

- Меня зовут Татьяна Михайловна Алексеева. Я проживаю в Северо-Чемском жилмассиве, в доме № 3 на улице С. Кожевникова. Со дня включения отопления в комнате чуть тепло, а на кухне - холодно. Вчера прибежали инженер, слесари, все померили, сказали подписать акт. Я ответила, что подпишу, когда все сделают. Они ушли, а батареи опять стали холодными, и так - по всему стояку. И только пишут объявления: «Низкие параметры, СГК не подает тепло». Во всех остальных квартирах на площадке батареи греют так, что хоть обед готовь...

Андрей Колмаков:

- Вы сами ответили на свой вопрос. Если у соседей рядом жарко, а у вас - холодно, какие параметры может не дать СГК? Шлю привет Кировской управляющей компании. Если не снимут эти объявления про СГК, будем разбираться в другом месте. Адрес записали, обязательно обратимся в управляющую компанию по этому вопросу и поможем вам.

Роман Корниенко:

- Возможно, имеет место разрегулировка внутренней системы отопления дома. Одни стояки работают нормально, а у других какое-то сопротивление, например, из-за того, что где-то по стояку меняли батареи. Этим вопросом должна заниматься именно управляющая компания.

Температура батарей в разных комнатах может быть разная.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ПЛАТИМ ЗА ОТОПЛЕНИЕ КРУГЛЫЙ ГОД»

- Добрый день, Андрей Вадимович! В сентябре 2018 года за отопление квартиры площадью 54 квадратных метра по адресу: улица Д. Бедного, 60, СГК выставила счет 1946,36 рубля. За летний период начислений не было. Наша управляющая компания передавать начисления не могла, так как мы с ней расстались в июле 2018 года, и было создано «ТСН Дом 60». В зимний период сумма за отопление будет примерно 2500 рублей. Вопрос: как можно объяснить такие варварские начисления? Вы же можете понимать, что такие суммы нереальны? Заранее спасибо.

Андрей Колмаков:

- Плата за отопление берется с потребителей круглый год уже несколько лет. Согласно постановлению правительства Новосибирской области жители равномерно платят за отопление по 1/12 на протяжении всего года. Нам, как теплоснабжающей организации, безразлично, когда поступает оплата, но есть решение властей, и мы его выполняем.

- Почему не изменить закон о подаче тепла в квартиры? Почему дожидаются, когда среднесуточная температура установится +5 С? В этом году до начала отопительного сезона было очень холодно.

Андрей Колмаков:

- По закону отопительный сезон начинается, когда в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха на улице не превышает +8 С. Решение о старте отопительного сезона принимает муниципалитет, опираясь на данные рабочей группы и прогнозы Гидрометцентра. В этом году мы начали подключать потребителей до официального старта сезона - до 19 сентября подключили более 200 потребителей. И для нас не проблема подать тепло в дом до начала ОЗП, если есть все необходимые документы.

- Мы каждый день звоним по поводу отсутствия отопления по адресу: улица Комсомольская, 7. В трехкомнатной квартире батареи чуть теплые, в одной из комнат - совсем холодные. В ЖЭУ говорят, что ЦТП не подает отопление. Куда нам обращаться и когда в квартире станет тепло?

Роман Корниенко:

- Не может быть, чтобы ЦТП не подавала отопление на один конкретный дом. Это вопрос к управляющей компании. Мы адрес записали и обязательно отреагируем.

Согласно постановлению правительства в Новосибирской области за отопление платят круглый год равными долями.Фото: Ростислав НЕТИСОВ

«ПЛАТИМ ЗА ХОЛОДНУЮ ВОДУ КАК ЗА ГОРЯЧУЮ»

- Меня зовут Андрей. Первый вопрос такой: зачастую, когда открываешь кран, вода бежит еще холодная, а счетчик уже крутится. Почему нет в продаже приборов, которые реагировали бы на температуру? И второй вопрос. Когда заканчивается отопительный сезон, из всей системы нашего дома сливают воду. Правильно ли это?

Андрей Колмаков:

- Отвечая на первый вопрос, могу сказать, что это действительно проблема. Если объяснить простыми словами, горячая вода, приходящая с ТЭЦ, нагревает холодную, которую поставляет Горводоканал и которая идет в дом. И чтобы вода не остывала, она должна постоянно циркулировать. В течение семи лет в Новосибирске действует программа по восстановлению линий циркуляционных трубопроводов, мы их восстановили практически на 60%. Но пока линии циркуляции восстановлены не во всех домах, поэтому воду приходится сливать. Существуют приборы, которые будут считать именно горячую воду, реагируя на температуру. Но они стоят дорого, и ставить их в квартире нецелесообразно.

Роман Корниенко:

- Что касается второго вопроса, все правила регламентируют, что система отопления летом должна быть заполнена деаэрированной водой, чтобы не возникала коррозия. Слить воду можно только на время проведения ремонтных работ, а затем систему нужно вновь заполнить, она должна быть под давлением. Если в вашем доме воду сливают на лето - это повод обратиться в управляющую компанию с соответствующим вопросом.

- Мы проживаем в доме № 74 на улице Сакко и Ванцетти. Водосчетчики находятся за пределами квартиры, на расстоянии порядка 15 метров. Семья состоит из четырех человек. Чтобы дождаться горячей воды, нужно слить примерно литров 10. Управляющая компания запрещает ставить счетчики в квартире - говорит, что «все законно и жалуйтесь, куда хотите».

Андрей Колмаков:

- Это вопрос к работе управляющей компании. Куда именно жаловаться? Государственная жилищная инспекция. Адрес: улица Ленина, 3. Телефон (383) 202-07-57.

Чтобы горячая вода текла из крана сразу же, нужно наладить циркуляцию в доме.Фото: Влад КОМЯКОВ

«ПЕРЕХОДИМ НА БУРЫЙ УГОЛЬ - ВОЗДУХ СТАНЕТ ЧИЩЕ»

- Горожане переживают из-за перевода ТЭЦ-5 на бурый уголь. Насколько он безопасен? Зачем необходим этот переход?

Андрей Колмаков:

- Напомню про ТЭЦ-3, которая расположена на левом берегу, в Ленинском районе, и всегда работала на буром угле. И никто об этом не задумывался, никаких проблем с экологией за эти годы не было. ТЭЦ-5, как и ТЭЦ-3, оборудована современными электрофильтрами с эффективностью работы до 98,5%. Замеры выбросов станции мы проводим каждый месяц, последний раз это делали 23 октября - по инициативе рабочей группы Совета депутатов города Новосибирска и общественников. Полные результаты будут опубликованы в открытом доступе в начале ноября. По предварительным результатам замеров - и для нас это не сюрприз, - выбросы от бурого угля меньше, чем от каменного.

- Когда бригады СГК будут завершать ремонт в срок, указанный на баннерах? Почему он продлевается?

Роман Корниенко:

- Сдвиг сроков зачастую связан с тем, что при ремонте трубопровода мы проводим дополнительные работы по диагностике труб. Иногда требуется, например, усиление - тогда мы продолжаем работы.

Андрей Колмаков:

- Конкретный случай: возле ЦУМа в течение нескольких недель проводились «раскопки» - выявлялся дефект за дефектом. Один устранили - следом обнаружился другой. И так три раза подряд. В этом году у нас, к сожалению, по магистральным теплотрассам количество дефектов стало не больше, а сместился градус в большие диаметры. А это результат отсутствия ремонтных работ в необходимом объеме в прошлые годы. Мы провели анализ и сверстали ремонтную программу на следующий год с учетом выявленных замечаний. Более эффективного метода, чем метод разрушающего контроля (повышения давления), нет. Мы понимаем, что ремонтные работы доставляют жителям неудобства, но лучше посидеть без горячей воды две недели летом, чем в декабре, не правда ли?