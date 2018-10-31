2018-10-31T05:15:28+03:00
Общество

В АО «РЭС» подвели итоги конкурса «Лучший по профессии»

Конкурс проводился среди специалистов по работе с потерями электроэнергии [фото]
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Все команды показали высокий уровень квалификации, подготовки к конкурсу и боевой настрой.Все команды показали высокий уровень квалификации, подготовки к конкурсу и боевой настрой.

В 2018 году в АО «РЭС» впервые проводился смотр-конкурс «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями и служб по работе с потерями и учета электроэнергии. Данное мероприятие не только является всесторонней проверкой уровня подготовки и профессионального мастерства сотрудников, занятых в работе с потерями электроэнергии, но и призвано стимулировать интерес к профессиональному росту среди специалистов данного направления деятельности сетевой компании.

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Конкурс состоял из двух туров. В первом - отборочном туре, этапы которого проводились в каждом из филиалов Общества в период с марта по июль 2018 года, приняли участие более 200 специалистов. Все они показали свое мастерство коллегам и компетентному жюри, состоящему из представителей руководства филиалов и экспертов из числа сотрудников дирекции по транспорту электрической энергии АО «РЭС».

И вот порядка 50 лидеров отборочного этапа конкурса из филиалов Общества приехали в Новосибирск со всех уголков области для участия в финальном туре смотра-конкурса «Лучший по профессии», который проходил 18 и 19 октября на базе филиала «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС».

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В финал конкурса были включены как индивидуальные соревнования, так и командные испытания. Индивидуальные соревнования включали в себя несколько этапов:

• тестирование на знание норм и правил охраны труда, промышленной безопасности и технологии работ;

• проверка практических навыков оказания первой помощи на тренажере-манекене;

• обнаружение и установление вида хищения электроэнергии на специальных стендах, на которых были собраны схемы измерительных комплексов электроэнергии с разными нарушениями, составление акта о неучтенном потреблении;

• проверка и выявление ошибок в заранее подготовленных актах проверки и актах о неучтенном потреблении.

При проверке навыков обнаружения хищения также оценивалась готовность участников к проведению работ в электроустановках до 1000 вольт, а именно:

• состояние средств защиты;

• наличие и состояние инструментов;

• выполнение требований охраны труда и безопасности;

• выполнение требований, предъявляемых к качеству оформления документов, фиксирующих нарушение.

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В командных конкурсах помимо профессионального мастерства участники продемонстрировали умение работать сплоченным коллективом, скорость принятия решений и умение их отстаивать. Кроме того, команды имели возможность проявить таланты в рамках творческого конкурса на заданную тематику.

В ходе отборочного тура команды и участники из всех филиалов Общества показали достойный результат, поэтому предугадать результаты финального соревнования было невозможно, что особенно подогревало азарт участников и зрителей.

По завершении двух соревновательных дней финального тура смотр-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов по работе с потерями в упорной борьбе были определены победители в индивидуальных номинациях («Лучший теоретик», «Лучший практик», «Лучший спасатель» и «Лучший по профессии»), а также в командном зачете.

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Стоит отметить, что все команды показали высокий уровень квалификации, подготовки к конкурсу и боевой настрой, но в личном первенстве сразу несколько призовых мест удалось завоевать представителям филиала «Черепановские электрические сети» АО «РЭС», сотрудники которого уже неоднократно становились лидерами в различных направлениях работы с потерями, а также отличились по многим ключевым показателям в ходе отборочного тура смотра-конкурса.

Этот факт, безусловно, оказал значительное влияние и на итоговые результаты всей команды, так как победитель в номинации «Лучшая команда по работе с потерями электроэнергии» определялся по максимальному суммарному количеству баллов по всем этапам индивидуальных и командных соревнований, в том числе интеллектуальной игры и творческого конкурса.

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По итогам смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями и служб по работе с потерями и учета электроэнергии призовые места распределились следующим образом:

I место - филиал «Черепановские электрические сети» АО «РЭС»

II место - филиал «Карасукские электрические сети» АО «РЭС»

III место - филиал «Приобские электрические сети» АО «РЭС»

В торжественной обстановке победители и призеры в индивидуальных и командных номинациях смотра-конкурса были награждены грамотами и ценными подарками, а также поощрены денежными премиями.

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В целом проведение смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов по работе с потерями АО «РЭС», безусловно, способствовало повышению профессионального мастерства работников, а также освоению и распространению передового опыта выполнения рабочих процессов. Отдельно стоит отметить, что очное участие в конкурсе специалистов по работе с потерями электроэнергии из разных филиалов Общества прежде всего дало им возможность пообщаться между собой, обсудить схожие проблемы и способы их решения, а также повысить собственную квалификацию в процессе подготовки к конкурсу.

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В заключительной речи заместитель генерального директора АО «РЭС» по транспорту электрической энергии Анна Луцевич выразила надежду, что проведение конкурса станет регулярным, так как состязания специалистов призваны не только выявить сильнейших, но и подчеркнуть важность такого направления работы, как снижение потерь и организация современных методов учета электрической энергии. Ведь от успешного решения этих задач во многом зависит качество и надежность электроснабжения потребителей региона.

В АО «РЭС» подвели итоги конкурса «Лучший по профессии».Конкурс проводился среди специалистов по работе с потерями электроэнергии

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