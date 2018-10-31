СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-31T18:25:31+03:00

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Многие из нас, наблюдая, как по дорогам России едут автоцистерны, даже не задумываются над тем, что они перевозят не только, скажем, бензин или горюче-смазочные материалы, но и битум, цемент и другие грузы. Все эти грузы необходимо не просто доставить из пункта «А» в пункт «Б», но и сделать так, чтобы были сохранены все их химические и физические свойства. Особенно это важно для зимнего времени года в холодных регионах, где температура воздуха на улице опускается до 50 градусов ниже нуля.

Сегодня в центре нашего внимания полуприцепы-цистерны для перевозки темных нефтепродуктов - битумовозы. Мало кто задумывается, как сложно обеспечить сохранность такого груза, как битум, учитывая все внешние факторы воздействия на процесс перевозки.

Завод «БОНУМ» не боится сложных погодных условий! Специалисты завода «БОНУМ» всегда с большим энтузиазмом и интересом приступают к решению новых задач и активно участвуют в разработке, освоении и внедрении инновационных технологий в производство.

Задача по созданию техники, удовлетворяющей потребности многочисленных заказчиков, была решена специалистами ростовского завода «БОНУМ», который занимает одну из лидирующих позиций в России и СНГ по производству полуприцепов-цистерн благодаря внедрению при изготовлении битумовозов уникальной системы термоизоляции «BONUM THERMO-S SYSTEM».

Родная стихия: Почему полуприцепам-цистернам «БОНУМ» не страшны сибирские морозы. Фото: предоставлено «БОНУМ».

ИННОВАЦИИ СТОЯТ НА СЛУЖБЕ

Было проведено масштабное исследование с участием клиентов компании, перевозчиков битума, представителей российских и европейских заводов. В результате была создана уникальная разработка «BONUM THERMO-S SYSTEM» - инновационная система, у которой нет аналогов на рынке. Система «BONUM THERMO-S SYSTEM» запатентована. Она состоит из трех слоев, взаимно дополняющих и усиливающих друг друга в процессе эксплуатации.

- В чем секрет эффективности? Сложно ответить однозначно, - рассказывает директор по развитию завода «БОНУМ» Вячеслав Матущенко. - На завершающем этапе сборки прицеп буквально укутывается многослойной термической защитой из минеральной ваты и пенофола - современного металлизированного экрана на основе ПВХ. И все это для того, чтобы битум не потерял по пути тепло, так необходимое для его разгрузки и дальнейшего использования конечным потребителем.

Последним «рубежом обороны» служит стальная обшивка колбы толщиной 0,8 мм с полимерным покрытием финского производства, которая устанавливается на основную колбу через паронитовые прокладки, фиксирует термозащиту, регулирует тепловые потоки в инфракрасном спектре и противостоит воздействию конденсата, неизбежно возникающего при частых перепадах температуры, как никакой другой материал.

А еще внешняя оболочка прицепа - это визитная карточка компании «БОНУМ». Редкий взгляд не удержится на изящном и стремительном силуэте полуприцепа безукоризненной формы с хромированными кольцами.

Секрет качества полуприцепов не только в обшивке. Весь процесс производства от и до строго регламентирован, отточен, каждый этап контролируется специалистами завода и проходит несколько уровней проверки готовой продукции.

КАК ПРОИЗВОДЯТСЯ

Колба будущего битумовоза на первом этапе производства создается на так называемых вращателях - приспособлениях, где сварщики варят прочную внутреннюю колбу круглого сечения из специальной стали, способную удерживать до 27 тонн продукта, с обязательными усилителями и волнорезами, чтобы прицеп не раскачивался во время движения.

Нижняя часть битумовоза собирается на главном стапеле так, чтобы оси с колесами, шкворень, лонжероны заняли единственное геометрически правильное положение, придавая будущему прицепу безупречную динамику и управляемость.

НАДЕЖНЫЕ, НО ЛЕГКИЕ

Редко кто-то поделится с вами секретами успешной технологии производства, но нам повезло, и мы получили ответы на большинство интересующих нас вопросов. По словам директора по развитию завода, сегодня вся линейка прицепов прошла этап глубокой модернизации, когда каждый битумовоз был облегчен без ущерба для прочности, а нагрузки на ССУ и по осям приведены в соответствие с нормативными требованиями.

- Сегодня это важнейшие показатели для битумовоза, осуществляющего перевозки без перегруза, - продолжает Вячеслав Матущенко, - снижение снаряженной массы прицепа и оптимальная развесовка позволили повысить грузоподъемность нашего флагмана - четырехосного битумовоза объемом 31 куб. м до 27 тонн. И мы планируем улучшать эти показатели в дальнейшем.

ПЕРСПЕКТИВЫ

И это не предел. В планах департамента технологического развития завода «БОНУМ» - переход на полимерные технологии, когда конструкция теплоизоляционной полости битумовоза будет обладать еще более высоким сопротивлением теплопроводности и пониженной плотностью.

ГДЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИКОЙ ЗАВОДА БОНУМ?

На сегодняшний день техника продается по всей России и за рубеж. Филиалы компании представлены в Центральном федеральном округе (Москва), Сибирском федеральном округе (Новосибирск) и Приволжском федеральном округе (Самара и Казань). Головной офис и производство расположены в ЮФО - в Ростове-на-Дону.

В каждом вышеперечисленном регионе имеется выставочная площадка, куда можно подъехать и посмотреть технику своими глазами. Каждого гостя встречает специалист-менеджер, который не только проведет экскурсию и расскажет о технических нюансах продукции, но и проконсультирует по любым значимым вопросам. В ближайшее время планируется открытие новых филиалов.

КАК СТАТЬ КЛИЕНТОМ ИЛИ ПАРТНЕРОМ КОМПАНИИ «БОНУМ»?

Достаточно зайти на сайт компании, где вы можете оставить заявку любым удобным для вас способом, или позвонить напрямую на завод, где вас соединят с отделом продаж.

Работать с компанией «БОНУМ» не только удобно, но и выгодно, поскольку для клиентов действует скидка до 15% по программе льготного лизинга. Более того, завод сотрудничает со всеми лизинговыми компаниями, а значит, для покупателей техники «БОНУМ» действуют особые условия. Кстати, до Нового года завод дарит подарки своим клиентам, улучшая комплектацию техники без удорожания!

Звоните и узнавайте подробности по номеру 8-800-550-01-61.

НА ЗАМЕТКУ для жителей Новосибирска

ФИЛИАЛ «СИБИРСКИЙ»:

г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 45/2, офис 204;

тел.: +7 (928) 621-45-54;

e-mail: v.samusev@bonum-trailer.ru.

www.bonum-trailer.ru

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