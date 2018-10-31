Штельмах отказался комментировать свою отставку, сославшись на своего экс-начальника

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-31T14:37:57+03:00

Сергей Штельмах был уволен из органов из формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сергей Штельмах отказался комментировать свое увольнение. Первый раз на звонок корреспондентов «Комсомольской правды» он ответил:

— Я в поликлинике, не могу говорить, перезвоните позже.

Через несколько часов экс-глава новосибирского УГИБДД снова по сути ушел от комментариев.

— Я не комментирую без разрешения начальника ГУВД (речь о Юрие Стерликове, главе ГУ МВД России по Новосибирской области — Ред.). Поэтому, пожалуйста, все вопросы с ними решайте, — сказал Сергей Штельмах.

— Вы же сейчас человек не системы...

— Да, но я еще человек.

— Вы уже не служите в МВД, какое вам нужно разрешение?

— Ну я не собираюсь пока ничего комментировать, — заявил полковник и положил трубку.

Напомним, Сергей Штельмах руководил новосибирской Госавтоинспекцией почти 13 лет. Он был уволен Министром МВД России «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Следом в соцсетях всплыл документ — из Следственного комитета. По нему выходило, что Штельмаха и главу новосибирского УМВД Юрия Стерликова подозревают в выдаче так называемых «непроверяшек». В бумаге описывается, как этим летом в Новосибирске были с проверкой москвичи — сотрудники Управления собственной безопасности МВД России. Они остановили автомобиль депутата Николая Мочалина, а тот показал удостоверение советника главного госинспектора безопасности дорожного движения за подписью Сергея Штельмаха. Еще в одной машине нашли пропуск, «согласно которому проверке не подлежат водительское удостоверение, регистрационные документы, путевой лист, перевозимый груз и документы для него, транспортное средство, а также люди, находящиеся в нем».

— Сейчас журналисты пытаются это представить, что вот Мочалина поймали и эта бумажка сломала судьбу Штельмаха. Конечно нет! Я ему после этого случая звонил, он сказал: «Да ну перестань!». Да, по корочке этой проводили расследование. Удостоверение изъяли, я даже потребовал вернуть. Это какой-то эпизод в одном большом общем деле на Штельмаха. Вряд ли оно на что-то повлияло, — заявил «КП» депутат Николай Мочалин.

По версии источника «Комсомолки», увольнение Штельмаха может быть связанно с коррупционными схемами в сфере эвакуации автомобилей и штрафстоянок.