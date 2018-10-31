Александр Родионов: Комсомол - это просто жизнь

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-31T12:00:11+03:00

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Новосибирск пышно отмечает знаменательную дату: комсомолу в этом году 100 лет. Ровно век назад образовалась эта организация, которая навсегда осталась в сердцах сотен тысяч новосибирцев. В Первомайском районе прошел праздничный концерт, в подготовке которого принял активное участие депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Родионов.

В фойе Дома молодежи собралось на удивление много народу. Как говорится, яблоку негде было упасть. Здесь и умудренные опытом пожилые люди, и взрослые активные горожане, и полные надежд юноши и девушки. Всех вновь собрал вместе комсомол, а точнее, его знаменательный юбилей - 100-летие со дня образования.

В Первомайском районе к празднику подошли со всей ответственностью. Организовали танцы, концерт, но в центре всего были, конечно, общение и теплые воспоминания.

- В комсомоле занимались не только воспитанием, но и спортивной, культурной, образовательной деятельностью, - вспоминает Александр Никитин, бывший секретарь райкома ВЛКСМ. - Когда мы готовились к 100-летию ВЛКСМ, Александр Родионов очень внимательно выслушал все наши идеи по поводу праздника и помог не только его организовать, но и посадить аллею и поставить скрижаль. Поэтому мы выражаем благодарность - Александру Родионову и администрации района.

Александр Родионов.

Самым главным, по мнению всех собравшихся, было то, что благодаря празднику смогли вновь собраться старые друзья. Улыбки на лицах, теплые слова…

- Мне понравилось, что организовалась такая инициативная группа. Я всегда стараюсь поддерживать людей в их начинаниях, - сказал Александр Родионов. - Мы вместе выбрали место для аллеи, посоветовались с людьми, согласовали вопрос с администрацией района.

Депутат с нескрываемой теплотой вспоминает свои комсомольские годы.

- Комсомол - это наша история. ВЛКСМ был самой крупной молодежной организацией в стране, и все мы занимались земными проблемами. Была и подшефная деятельность, и спортивная, культурная, работали стройотряды, интеротряды… - в общем все, что только можно представить, - говорит народный избранник. - А у руля всегда стояли достойные активисты, которые хотели проявить себя, - впоследствии они стали руководителями. Все это шло параллельно с учебой, приобретением профессии, работой. И вычеркнуть комсомол из истории нельзя.

Собравшиеся признались, что сейчас в стране очень не хватает молодежной организации.

- Комсомол - это в первую очередь общение с людьми. Самым запоминающимся для меня событием было, конечно, вступление в интеротряд, когда 20 активистов-парней отправились в Чехословакию. Комсомол - это жизнь! Его отличает патриотизм! И в этот замечательный праздник я, конечно, хотел бы пожелать комсомольцам продолжать занимать активную жизненную позицию, - добавил Александр Родионов.

В Первомайском районе достойно отметили 100-летие ВЛКСМ. В зале не было ни одного свободного места. Торжественно пронесли красное знамя, выслушали гимн страны… На славу удался и праздничный концерт. Теперь у активистов новая задача - с не меньшим размахом отметить 100-летие именно новосибирского комсомола, и депутат с удовольствием поможет им в этом нелегком деле.