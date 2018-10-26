В новосибирских колониях ждут предпринимателей

26 Окт. 12:05 2018-10-30T11:40:20+03:00

В прямом эфире гости ответили на вопросы о работе Общественного совета.

Людям, попавшим в места лишения свободы, нужна работа. А для бизнеса такая рабочая сила может быть очень полезной. Об этом и не только – в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

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В очередном эфире мы выяснили, чем занимается Общественный совет областного управления ФСИН. А также узнали, каков быт в местах лишения свободы, как кормят заключенных, каков их досуг.

На вопросы ведущего ответили заместитель председателя Общественного совета ГУФСИН России по Новосибирской области Любовь Разбирина, заместитель начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН России по Новосибирской области Айрат Алимов и помощник начальника главного управления по соблюдению прав человека в УИС ГУФСИН России по Новосибирской области Галина Большакова.