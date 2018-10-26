В новосибирских колониях ждут предпринимателей
В очередном эфире мы выяснили, чем занимается Общественный совет областного управления ФСИН. А также узнали, каков быт в местах лишения свободы, как кормят заключенных, каков их досуг.
На вопросы ведущего ответили заместитель председателя Общественного совета ГУФСИН России по Новосибирской области Любовь Разбирина, заместитель начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН России по Новосибирской области Айрат Алимов и помощник начальника главного управления по соблюдению прав человека в УИС ГУФСИН России по Новосибирской области Галина Большакова.
Быт, досуг, культура - как живут заключенные в Новосибирской области. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).