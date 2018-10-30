Рынок новостроек по итогам 3-х кварталов 2018 года и основные тренды в жилом строительстве

30 Окт. 06:05 2018-10-30T08:58:35+03:00

Сергей Николаев: У ведущих застройщиков Новосибирска цены выросли на 12 процентов.

Этим темам был посвящен очередной выпуск «Рейтинга Николаева»

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Также в программе вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжили разбираться, каким застройщикам можно доверять, и как не стать заложником долгостроя. Готовьте свои вопросы по новостройкам Новосибирска!

«Рейтинг Николаева» по вторникам, на 98 и 3FM. Начало в 10:05.