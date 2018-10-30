Бабушки в Сети: Мобильная академия МТС открыла новый учебный год

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-30T09:16:30+03:00

Пожилые люди рассказали, зачем им нужен интернет в повседневной жизни и как они перестали бояться гаджетов

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С появлением цифровых технологий наша жизнь совершила огромный скачок вперед. Новые технологии сегодня повсюду: и запись на прием к врачу, и госуслуги, и банковская сфера - в электронном виде. За рамками этих изменений мы чуть было не оставили старшее поколение, ведь далеко не всем бабушкам и дедушкам под силу самостоятельно освоить современные гаджеты. Мобильная академия МТС создана как раз для людей старше 50 лет, готовых принять цифровые перемены.

Проект МТС - это не просто образовательные курсы, это социальный вклад в жизнь общества. Мобильная академия МТС действует в Новосибирске с 2016 года. За это время работе на планшетах обучено более 180 новосибирских пенсионеров. Новосибирск вошел в двадцатку регионов, где реализуется совместный проект МТС и Благотворительного фонда «Почет» ОАО «РЖД» - Мобильная академия для старшего поколения.

Кроме знаний участники проекта обретают уверенность в себе.

В этом учебном году первая группа «студентов» уже освоила курс мобильной грамотности и теперь с легкостью обращается с планшетами. Мы спросили у выпускников, что дают им новые навыки.

- Я председатель совета ветеранов, нас несколько сотен человек, со всеми надо держать связь, вовремя выкладывать фотографии с мероприятий в социальные сети. Теперь я с легкостью могу все это делать. Мне 81 год, у меня восемь внуков и один правнук, и теперь общаться с ними мне гораздо удобнее, - рассказывает Тамара Куделя.

- Ноутбук у меня есть, и я с ним давно на ты, а вот планшет долгое время не мог освоить. Смотрю на внучку - у нее все просто получается, а у меня не выходит… Теперь курсы прошел, и мы с внучкой на одном языке говорим. Кроме того, я начал использовать много полезных функций: можно билеты купить удаленно, такси вызвать да и с друзьями пообщаться. Видеть и слышать друг друга без привязки к компьютеру - это же так удобно, - говорит выпускник академии Александр Сафонов.

- Планшет расширяет наши границы, и теперь мы видим жизнь во всем ее разнообразии. Я изучаю английский язык, поставила на планшет специальную программу и теперь могу заниматься в любое время. Увлекает и то, что можно завести множество друзей по всему миру, зарегистрироваться в разных социальных сетях. Так зачем упускать такую возможность? И это совсем не сложно. Некоторые пенсионеры в 90 лет встают на горные лыжи, в 70 лет - садятся за руль, а уж технику тем более освоим! - уверена Ольга Костылева.

81-летняя Тамара Григорьевна получает сертификат об образовании из рук Ирины Чернышевой.

Партнер проекта - региональная общественная организация «Союз пенсионеров России» Новосибирской области - призывает новосибирцев активнее записываться на курсы, начать обучение можно с самых азов. Председатель правления общественной организации Ирина Чернышева рассказывает, как меняются люди после прохождения курсов:

- Мир изменился молниеносно, но не все успели подстроиться под эти перемены. Поэтому сегодня мы видим некую зажатость у представителей старшего поколения. Но они проходят курсы, и у них расправляются плечи, они приобретают уверенность, комфортнее чувствуют себя в обществе, уже не боятся подойти к терминалам в банке или просто что-то спросить про новые технологии. Самый простой пример: после Мобильной академии почти все начинают оплачивать коммунальные услуги в личном кабинете на сайте.

- Мы живем в очень динамичное время, когда на уровне государства взят курс на развитие цифрового общества, что предполагает в том числе перевод обслуживания по государственным и муниципальным услугам в электронный формат. Задача проекта «Мобильная академия МТС» - сделать возможности мобильных устройств по-настоящему понятными и доступными для пенсионеров, поднять их самооценку и интегрировать их в современный ритм жизни, - объясняет директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Поддержку проекту «Мобильная академия МТС» оказывает министерство труда и социального развития Новосибирской области. В ведомстве отмечают, что многие пенсионеры, ранее прошедшие обучение, получили от работодателей предложения о сотрудничестве и уже получают финансовые вознаграждения, превратив хобби и любимое дело в доходы.

Получить дополнительную консультацию и записаться на курсы можно по телефонам: (383) 223-79-38, 8-905-932-18-93.