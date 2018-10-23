2018-10-30T08:59:31+03:00
Общество

Меняем старый телефон на новый: Что такое программа Trade-in и как ей воспользоваться?

В сентябре компания МТС запустила для покупателей новую программу лояльности Trade-in. Что это за система и чем она полезна для покупателя?
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Статистика продаж от МТС показала, что программа Trade-in стимулировала новосибирцев сменить свои старые устройства на более продвинутые модели.Статистика продаж от МТС показала, что программа Trade-in стимулировала новосибирцев сменить свои старые устройства на более продвинутые модели.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Компания МТС предложила жителям Новосибирска обменять их старые телефоны на новые мобильные устройства со скидкой до 70%.

Предложение заманчивое и интересное!

Как им воспользоваться и что в первую очередь должен знать покупатель о системе лояльности Trade-in?

Чтобы обменять старый телефон на новый со скидкой, необходимо выполнить следующее:

1. Взять свой телефон бренда Samsung или iPhone.

2. Прийти в салон-магазин МТС и выбрать новый гаджет.

3. Отдать старый смартфон продавцу и получить скидку в размере от стоимости выкупа устройства б/у согласно прайсу магазина.

Требования к уровню состояния старого телефона можно прочитать здесь.

Что об этом думают новосибирцы?

Статистика продаж от МТС показала, что программа Trade-in стимулировала новосибирцев сменить свои старые устройства на более продвинутые модели. Самый большой рост составила ценовая категория от 40 тысяч рублей - на 151% в натуральном выражении и на 164% в денежном. Жители Новосибирской области предпочли заменить старые смартфоны, чтобы с комфортом пользоваться цифровыми развлечениями - YouTube, онлайн-играми, социальными сетями и мессенджерами.

Самыми популярными моделями стали Honor 10, Honor 7А Pro и Honor 7C. Впервые топ самых продаваемых брендов в рознице МТС возглавил Huawei, потеснив Samsung. Продажи смартфонов Apple в салонах МТС выросли в 2 раза в денежном и в 1,5 раза - в натуральном выражении.

Самыми популярными моделями стали Honor 10, Honor 7А Pro и Honor 7C.

Самыми популярными моделями стали Honor 10, Honor 7А Pro и Honor 7C.

- Мы видим, что выгодные условия приобретения привели к росту клиентского трафика и увеличению продаж в рознице. Это говорит о том, что скидки в виде кешбэк давали новосибирцам возможность приобретать новые гаджеты за свои деньги без использования дополнительных финансовых инструментов, таких как кредиты и рассрочки. Немаловажно и то, что компания МТС охватила сетью LTE значительную территорию области, в том числе районные центры и небольшие поселки. Теперь даже в глубинке наши абоненты имеют доступ к скоростному мобильному интернету, и, конечно, хороший телефон для них сегодня - это уже must have (англ. «обязательно должен быть»), - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Как изменился российский рынок смартфонов в третьем квартале 2018 года

Рынок смартфонов по итогам третьего квартала составил 8,3 миллиона штук и 124 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 1,6% в штучном выражении и на 21% в денежном. Средняя цена на мобильные устройства по России составила 14 976 рублей, что на 19,6% выше прошлогодних показателей.

На российском рынке Huawei за год утроил свою долю до 28,3% и стал лидером по количеству проданных смартфонов в третьем квартале 2018 года. На увеличение доли китайского бренда повлиял выход новой сбалансированной линейки устройств в бюджетном и среднебюджетном сегменте. На втором месте расположилась компания Samsung - 24,8%, на третьем - Apple с долей 11,7%.

В денежном выражении лидирует Apple с долей рынка в 32%. Следом идут Samsung - 26,4% и Huawei - 25,4%.

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