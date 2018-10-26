Все может молодость! ВИА «Белые Росы» посвящает концерт 100-летию комсомола

СЕГОДНЯ 05:05 2018-10-26T07:31:23+03:00

В преддверии праздничного концерта мы пообщались с участниками вокально инструментального ансамбля

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Справка КП - ВИА «Белые Росы»

Победитель и лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Обладатель призового кубка «За лучшее исполнение» на международном конкурсе народного творчества в Китае («Белые Росы» представляли Россию), в котором принимали участие 28 стран мира.

Ансамбль – всегда желанный гость и участник международного фестиваля мастеров искусств «Славянский базар в Витебске». Фестиваля им. Михаила Евдокимова на Алтае. «Белые росы» нам и напомнят знакомые, бесконечно любимые мелодии: «Мой адрес – Советский Союз», «У деревни Крюково», «Товарищ», «Всё, что в жизни есть у меня».

Государственный Кремлевский Дворец, Администрация Президента России, Государственная Дума РФ, ГЦКЗ «Россия», Центральный Дом работников искусств (ЦДРИ) – немало концертных площадок от столицы до российской глубинки, на которых коллектив встречают с теплотой и любовью.

Творчество ВИА «Белые Росы» – это чистые и звонкие голоса, сердечность и выразительность исполнения, живой и качественный звук, мощная энергетика! Это праздник, радость встречи, которая надолго подарит хорошее настроение!