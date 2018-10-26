На каникулы - со знаниями по электробезопасности!

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-26T10:20:38+03:00

АО «РЭС» в очередной раз обращает внимание на необходимость соблюдать правила электробезопасности.

АО «РЭС» проводит активную профилактическую работу в учебных заведениях города и области, направленную на предупреждение электротравматизма среди учащихся

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Вот и подошла к завершению первая четверть в новом учебном году, совсем скоро начнутся осенние каникулы в школах и других учебных заведениях. В дни каникулярного отдыха дети зачастую остаются дома или гуляют на улице без присмотра взрослых. Ослабевает контроль за детским досугом, и как следствие происходит всплеск случаев электротравматизма, обусловленных грубыми нарушениями правил электробезопасности.

Основная задача взрослых - разъяснить смертельную опасность электрического тока.

На протяжении первых учебных месяцев специалисты АО «РЭС» - системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области - не теряли времени даром, проводя активную профилактическую работу в учебных заведениях города и области, направленную на предупреждение электротравматизма среди учащихся. Уроки электробезопасности призваны дать подрастающему поколению очень важную информацию о правилах безопасного поведения вблизи объектов электросетевого хозяйства, а также безопасного обращения с электричеством в быту.

И все же в преддверии школьных каникул и праздничных дней АО «РЭС» в очередной раз обращает внимание на необходимость соблюдать правила электробезопасности не только детей, но и взрослых, основная задача которых - разъяснить смертельную опасность электрического тока.

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Категорически запрещается:

• проникать в трансформаторные подстанции, открывать дверцы электрических устройств;

• влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;

• делать селфи, снимать видео на территории электроустановок и вблизи ЛЭП;

• бросать что-либо на провода, запускать воздушного змея или радиоуправляемые летательные аппараты под линиями электропередач;

• приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле, на расстояние ближе 8 метров;

• пользоваться неисправными электроприборами, браться за провода электроприборов мокрыми руками, тянуть за провода;

• ловить рыбу с использованием удочек и спиннингов вблизи линий электропередачи;

• осуществлять строительно-монтажные работы, стоянки всех видов машин и механизмов, посадку и вырубку деревьев, разного рода свалки, а также разводить костры в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

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Для предупреждения людей об опасности поражения электрическим током на наружных частях электроустановок и ограждениях вывешиваются знаки «Осторожно! Электрическое напряжение» (треугольник с черной каймой, на желтом фоне которого нанесена черная стрела-молния), таблички «Не влезай! Убьет», «Стой! Напряжение» и другие.

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Если вы стали очевидцем нарушения правил электробезопасности - не оставайтесь безучастными! Заметив детей, играющих на территории электроустановок, не проходите мимо и примите меры по их выводу из опасной зоны.

При обнаружении оборванных, провисших или касающихся элементов опор проводов, открытых электрощитовых, трансформаторных подстанций, стоит немедленно сообщить по телефону, указанному на ближайшей к месту повреждения подстанции, либо по телефону 051 единой дежурно-диспетчерской службы в городе Новосибирске.