«Единый день контроля» в Новосибирске: ответы на вопросы горожан о теплоснабжении и горячем водоснабжении

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-25T07:37:23+03:00

25 октября «Сибирская генерирующая компания» во всех городах присутствия проводит первый в новом отопительном сезоне «Единый день контроля»

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В этот день энергетики напрямую принимают звонки от горожан и проводят проверки всех адресов, с которых поступили жалобы на недостаток тепла.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» на вопросы слушателей отвечали директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков и заместитель главного инженера «Тепловых сетей» Роман Корниенко.

Все подробности – в записи программы.