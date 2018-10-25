«Единый день контроля» в Новосибирске: ответы на вопросы горожан о теплоснабжении и горячем водоснабжении
25 октября «Сибирская генерирующая компания» во всех городах присутствия проводит первый в новом отопительном сезоне «Единый день контроля»
Заместитель главного инженера «Тепловых сетей» Роман Корниенко и директор Новосибирского филиала СГК Андрей КолмаковФото: Андрей КОПАЛОВ
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В этот день энергетики напрямую принимают звонки от горожан и проводят проверки всех адресов, с которых поступили жалобы на недостаток тепла.
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» на вопросы слушателей отвечали директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков и заместитель главного инженера «Тепловых сетей» Роман Корниенко.
Все подробности – в записи программы.
«Единый день контроля» СГК на радио «Комсомольская правда»
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