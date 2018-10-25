«Еда заканчивается, в вагоне темно» — пассажиры ждут эвакуации из поездов, вставших из-за наводнения на Кубани

25 Окт. 18:54 2018-10-25T18:54:39+03:00

Люди, ехавшие рейсом «Адлер — Новосибирск», рассказывают о закончившейся еде в вагоне-ресторане, севших мобильниках и слухах о скором спасении [видео]

Изменить размер текста: A A

Наводнение на Кубани унесло жизни двух человек. Еще два пострадали, еще один пропал без вести в Туапсинском районе Краснодарского края. Десятки поездов застряли на железнодорожных путях из-за потопов и сходов сели. В том числе заложниками стихии оказались пассажиры поезда «Адлер — Новосибирск».

— В вагоне уже темно. Раздали пюре, по кусочку хлеба и по половине литра воды на человека. Это — за сутки простоя, — Сергей Огнев находится в одном из вставших на Кубани поездов.

Пассажиров долгое время не выпускали из поезда. Фото: предоставлено слушателем Радио "Комсомольская правда".

Причина нештатной ситуации — сильные ливни на юге России. Поезд, идущий в Новосибирск, остановился в четыре часа дня в среду, встал на маленькой станции «Шепси». Простоял там сутки. После чего проехал 10 минут и снова затормозил...

— По ходу движения видели расчищенные оползни, в море - мусор с улиц и гор, корабли на рейде, идет шторм. Всего 25 поездов стоит, — рассказал Огнев Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». — У людей, естественно, еда заканчивается. Тут бабушка проходила, спрашивала поесть в вагоне-ресторане. Ей объяснили, что там электричества нет. Сказала, «пойду тогда чай пить».

Пассажиры поезда "Адлер - Новосибирск" уже сутки стоят под Туапсе.

Именно из вагона-ресторана и принесли по баночке пюре — заваренной кипятком картошки.

— Проводники задали вопрос начальнику поезда. Начальник поезда сказал: «Что у нас было в вагоне-ресторане, то мы отдали». Проводник говорит, что и вода может закончится, — пересказывает Олег.

К биоуталету выстраиваются очереди, поскольку во многих вагонах туалеты заперты. Мобильные телефоны у людей садятся. Олега спасла портативная батарея, но и она уже разрядилась.

Поезд остановился на станции "Шепси". Фото: предоставлено слушателем Радио "Комсомольская правда".

— Прошла информация, что собираются размещать в пансионатах, или доставлять другим видом транспорта.

Среди пассажиров прошел слух, что на рельсы выбросило потерпевший крушение корабль. Потом, правда, вести стали мягче: мол, не корабль это, а сорванная со здания крыша.

«Все, что было в вагоне-ресторане, уже отдали» - у пассажиров, застрявших на Кубани, заканчивается еда. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

«Комсомолка» следит за развитием событий.