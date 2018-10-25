«Вы прикрываетесь своими детьми-инвалидами»: охранник не пускал маму с сыном-колясочником в школу

25 Окт. 14:57 2018-10-25T14:57:26+03:00

В бердской школе не хотели пускать внутрь ребенка-инвалида на коляске, без которой он не может даже сидеть [видео]

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У Елены Пилюгиной двое детей - Таня и Егор. В этот понедельник у семилетней дочки заканчивались уроки очень поздно - в полседьмого вечера. В сумерки идти домой в одиночку второкласснице небезопасно. Поэтому мама посадила трехлетнего Егора, который имеет диагноз «ДЦП» и не может ни ходить, ни даже сидеть без помощи, в специальную инвалидную коляску и пошла к школе. Воспитывает Елена детей одна, и помочь особо некому, бабушка ребятишек работает.

Преодолев с помощью другой мамы крутые ступеньки, женщина зашла в школу № 3 «Пеликан».

- Охранник сразу вскочил и преградил нам путь. Сказал, чтобы оставляла коляску в тамбуре. Я ему спокойно ответила, что ребенок - инвалид, не может ходить, стоять и даже сидеть. В ответ охранник повторил, что коляску надо оставлять на улице или в тамбуре. Что это такое? Оставить ребенка одного в коляске на улице? В холоде и темноте? Предложить такое матери?! Охранник сказал, это приказ администрации школы, что с колясками нельзя, - рассказывает Елена.

У Егора ДЦП, из-за чего ребенок передвигается в коляске.

Скандал разгорался. Охранник стоял на своем. Мол, по правилам безопасности и после трагедии в Керчи коляскам запрещено въезжать на территорию школы.

- У нас инвалидная коляска новая, очень устойчивая и тяжелая. Ее выдал фонд социального страхования. Говорят, что она не похожа на инвалидную. Это неправда. Она отличается от обычных. Но даже если охранник не понял, что это за коляска, я же ему сказала, что ребенок - инвалид, - почти плачет Елена. - И тогда начался крик. Если бы другая родительница не вошла в школу, я думаю, он меня просто вытолкал бы.

Другая мама, которая тоже пришла в школу за ребенком, начала снимать происходящее на видео, потому что даже докричаться до мужчины женщины, по их словам, не могли.

Ребенка-инвалида не пускает в школу охранник.

- Тогда уже эмоции зашкаливали. Да, я потом уже тоже просто кричала, - признается Елена. - А охранник ссылался на какие-то инструкции из-за терактов… Но в школе даже рамок-детекторов нет. И остальных людей, которые заходили в школу, он даже не спрашивал, куда они идут. И еще сказал такую фразу: «Вы прикрываетесь своими детьми-инвалидами». Это просто ненормально. И добавил, что даже помогать подниматься в школу не обязан. Я понимаю, что от коляски может быть грязь… Но ведь у нас инвалидная коляска. Охранник сразу был какой-то агрессивный. Что его так спровоцировало? Я не могу носить ребенка на руках - Егор весит 15 килограммов. В январе ему исполнится четыре года. Мы ходим в эту же школу в садик, и никаких проблем не было. Я видела этого охранника раньше, летом. И неправда, что он первый месяц работает и якобы не знает, как себя в такой ситуации вести.

На препирания ушло добрых 15 минут. В итоге прозвенел звонок, дети вышли из кабинетов, в том числе и дочка Елены. Спускать тяжелую коляску по лестнице маме двоих детей опять пришлось с помощью другой женщины.

История из Бердска быстро разлетелась по соцсетям. Обсудили ее и в группе городского общественного фонда помощи детям-инвалидам Бердска.

- В основном мамы сами детей в колясках поднимают по лестницам. С доступностью общественных зданий в Бердске очень большая проблема. Здания не приспособлены, входная группа очень узкая, - рассказала Анжелика Валуцкая, руководитель фонда.

Женщины признаются, что решили предать гласности эту историю, чтобы больше ни одну маму с ребенком-инвалидом на улицу не выставляли. Директор школы заверила, что такая ситуация больше не повторится. И мы тоже на это надеемся.

КОММЕНТАРИЙ ДИРЕКТОРА

«Охранник работает у нас недавно...»

Администрация школы в курсе происшествия. Как рассказала «КП» - Новосибирск» Людмила Музыкина, директор общеобразовательной школы № 3 «Пеликан», о скандале ей доложил сам охранник.

- Никакого распоряжения (не пускать детей на инвалидных колясках в школы. - Прим. авт.) не было. Человек работает у нас недавно, и он не знал, что у этой мамы есть ребенок-инвалид, - объясняет ситуацию Людмила Васильевна. - А ребенок был на обыкновенной коляске, и поэтому когда мама вошла в школу, охранник попросил оставить коляску в тамбуре. После того, как женщина сказала, что ребенок - инвалид, он ей разрешил пройти в холл первого этажа. Конечно, он некорректно повел себя с мамой ребенка. Но записи с телефона я не видела. Мне ее никто не предоставил. Наутро я позвонила этой женщине, принесла свои извинения, а с охранником составила беседу - сделала ему замечание. Он очень переживает по поводу того, что такое произошло. Но такой инцидент у нас впервые!

Прокомментировала директор и отсутствие пандусов в школе.

- Когда два года назад ремонтировали крыльцо, убрали пандус, потому что он не подходил для колясок. Только верхолаз мог на него забраться. Вопрос поставлен. Сегодня решали его. В ближайшее время, думаю, что-то появится. У нас есть звонок, и наши сотрудники после сигнала помогают заносить коляску, - добавляет Людмила Музыкина.