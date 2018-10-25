2018-10-25T10:37:25+03:00
Происшествия

Запертые в поезде: пассажиры, которые едут в Новосибирск, уже сутки стоят под Туапсе

На Кубани ливни затопили железнодорожные пути, из-за чего 11 поездов не могут продолжать движение [фото, видео]
Виктория МИНАЕВА
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Поезд остановился на станции "Шепси". Фото: предоставлено слушателем Радио "Комсомольская правда".Поезд остановился на станции "Шепси". Фото: предоставлено слушателем Радио "Комсомольская правда".
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Незапланированная стоянка поезда АдлерНовосибирск растянулась почти на сутки: пассажиры поезда жалуются, что нет электричества, а в биотуалет, который один на несколько вагонов выстраиваются очереди. Причина нештатной ситуации — разрушительные ливни на юге России, из-за дождей затопило железнодорожные пути. Из-за этого встали11 поездов.

— На железной дороге под Таупсе продолжает работы по восстановлению работы путей на перегоне Греческий — Кривенковская, которые оказались подтоплены в результате обильных осадков, — объясняют в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. — На устранение последствий непогоды вызвали 170 железнодорожников.

На Кубани ливни размыли дороги. Фото: Упрдор "Черноморье"

На Кубани ливни размыли дороги. Фото: Упрдор "Черноморье"

Пока железнодорожники занимаются ремонтом, пассажиры пытаются наладить быт.

— Мы вчера сели на 140-ой поезд «Адлер — Новосибирск». Проехали до станции Шепси, примерно в 16.10 остановились. Информации никакой нет. До сих пор стоим, то есть переночевали в стоящем поезде, — рассказал слушатель Радио «Комсомольская правда» Сергей Огнев. — Вчера часа через два после остановки свет отключили, то есть вагоны обесточены. Ни телефоны подзарядить, ничего... Табло информационное в вагоне тоже не работает. Впереди нам сказали тоже стоят составы, некоторые даже в тоннелях встали. Позади нас тоже стоят.

Пассажиров долгое время не выпускали из поезда. Фото: предоставлено слушателем Радио "Комсомольская правда".

Пассажиров долгое время не выпускали из поезда. Фото: предоставлено слушателем Радио "Комсомольская правда".

По словам нашего собеседника, проводники не объясняют пассажирам, почему произошло ЧП. Более того, людей долгое время не выпускали из поезда.

— Только часа два назад разрешили выходить на перрон. Но там непогода, дождь идет, шторм на море. Я звонил на горячую линию МЧС, оперативный дежурный сказал, что пути разрушены, три восстановительных поезда работают. Но никто не говорит, когда все починят, — добавил Сергей. — Меня удивляет, что нет никакого дополнительного снабжения. Люди сами ходят, покупают воду у проводников. Еду можно только в вагоне-ресторане, потому что тут такая станция — захолустная. Хорошо хоть в поезде тепло. У нас в вагоне биотуалет, он работает, а вот в других обычные и их закрыли, как положено, на станции. К нам все ходят из соседний выгонов, естественно очереди, есть небольшие неудобства. Курильщики страдают, сначала им приходилось меж вагонов нарушать закон, проводники ругались-ругались, потом вошли в положение. Сейчас курильщикам проще, их стали выпускать на перрон.

«Электричество отключили, садятся мобильники» - пленник поезда рассказал, что происходит внутри. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Из-за дождей в Краснодарском крае остановились поезда. Фото: предоставлено слушателем Радио "Комсомольская правда".

Из-за дождей в Краснодарском крае остановились поезда. Фото: предоставлено слушателем Радио "Комсомольская правда".

— Чем пассажиры занимаются?

— Пока есть зарядка на телефоне, все в интернете, все ищут информацию, что происходит и когда уже мы поедем. Самое плохое, что информации вразумительной нет. Все едут с отдыха, у нас тут много детей в вагоне, они, кстати, проще, чем взрослые эти неудобства переносят. А взрослым уже реально тяжело.

В Краснодарском крае продолжают подсчитывать урон от ливней.

В Краснодарском крае продолжают подсчитывать урон от ливней.

Пассажиры поезда "Адлер - Новосибирск" уже сутки стоят под Туапсе.

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